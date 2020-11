Miley Cyrus a lansat un nou album pe 27 noiembrie, intitulat "Plastic Hearts". Acesta vine la doar un an după EP-ul "She Is Coming" din 2019 şi aduce un suflu rock în discografia tinerei artiste. LP-ul este al şaptelea din cariera lui Miley şi a debutat prin RCA Records. Puteţi să ascultaţi piesele de pe disc în articol, unde veţi afla şi detalii despre acest material.

Miley Cyrus a anunţat recent că pregăteşte un album de coveruri Metallica şi că a început să cocheteze tot mai mult cu muzica rock. De altfel noul album "Plastic Hearts" include elemente rock, combinate cu cele pop. 2 single-uri au debutat până acum de pe acest LP,"Midnight Sky" şi colaborarea cu Dua Lipa "Prisoner". Aceasta aduce în bună măsură cu "Physical" de la Olivia Newton-John şi are un puternic vibe de anii '80. Artwork-ul noului album este realizat pe baza unei fotografii a lui Mick Rock. Acesta este cunoscut pentru colaborări cu Joan Jett şi Debbie Harry, dar şi multe alte nume mari din anii '70. În ediţia limitată de artwork color, Miley apare cu o chică blondă şi un tricou Jean Paul Gaultier pe care scrie "Censored". Pe lângă colaborarea cu Dua Lipa acest album o vede pe Cyrus cântând alături de nume mari ca Billy Idol şi Joan Jett. "Plastic Hearts " are 15 track-uri, printre care se regăseşte şi un cover după Blondie, "Heart of Glass", dar şi deja apreciatul cover după The Cranberries "Zombie", pe care l-am putut asculta live. Iată cum arată tracklist-ul oficial: WTF Do I Know Plastic Hearts Angels Like You Prisoner (feat. Dua Lipa) Gimme What I Want Night Crawling (feat. Billy Idol) Midnight Sky High Hate Me Bad Karma (feat. Joan Jett) Never Be Me Golden G String Edge of Midnight (Midnight Sky Remix) featuring Stevie Nicks Heart of Glass Zombie Una dintre colaborările mult aşteptate de fani este cea cu Stevie Nicks pe piesa "Edge of Midnight", un soi de remix pentru "Midnight Sky". Acest album nou a fost înregistrat pe durata pandemiei şi izolării, iar cântăreaţa americană a recunoscut recent la un interviu cu Zane Lowe că abstinenţa i-a fost afectată de pandemie. Acel pas greşit spre alcool/substanţe a însemnat şi că Miley a trebuit să o ia de la zero, să se reconstruiască, lăsând în urmă viciile, demonii. Playlist "Plastic Hearts": A lăsat în urmă şi influenţa relaţiilor trecute asupra muzicii sale, chiar dacă rana e încă proaspătă. Artista s-a despărţit de soţul Liam Hemsworth în august 2019, după o relaţie de un deceniu, presărată cu sincope. "Plastic Hearts" ne duce pe rând în anii '70 şi '80, puţin chiar '90, în perioade disco şi rock and roll, pop-rock, dar toate privite prin ochii unui pop star rebel care încă îşi caută direcţia. Avem sintetizatoare din plin, dar şi riff-uri de chitară, simple e drept şi un bas adânc. Apare şi o baladă acustică pe album, "High", iar odată cu "Hate Me" auzim o doză serioasă de pop rock. Încă o baladă interesantă este "Golden G String". Lucrul la acest disc începuse încă din 2018, dar un incendiu i-a distrus locuinţa din Malibu a muzicianei, fiind pierdute numeroase înregistrări şi idei de melodii. Totuşi colaboratorii săi aveau crâmpeie de track-uri şi jurnalele cu piese, iar din cenuşă s-a născut EP-ul din 2019, dar şi o parte din acest LP.