Compusă de cele două artiste alături de Jon Bellion, Stefan Johnson, MarcLo, Jordan K. Johnson, Ali Tamposi și watt, "Prisoner" se găsește pe albumul "Plastic Hearts", ce va fi lansat pe 27 noiembrie. Acest material a fost prefaţat de single-ul "Midnight Sky", care a debutat în luna august.

"Prisoner" are la baza piesa "Physical" a Oliviei Newton-John din 1981, și vorbește despre o relație abuzivă în care un partener îl manipulează pe celălalt să rămână, făcându-l să se simtă ca un prizonier. Videoclipul melodiei a fost gândit și regizat de Alana O’Herlihy și Miley Cyrus. Intens și senzual, vizualul le prezintă pe cele două artiste cântând, dansând și fiind destul de apropiate. O bună parte a acțiunii se petrece într-un autobuz și se încheie cu Dua Lipa și Miley Cyrus concertând pe scena unui club.

Album "Plastic Hearts" este infuzat de influenţe old school. Pe lângă un sound inspirat de Metallica și Britney Spears, Miley a adăugat pe acest material un sample de voce a lui Stevie Nicks, dar şi coveruri live ale pieselor Blondie "Heart Of Glass" şi "Zombie" de la The Cranberries.

Aceeași abordare "retro" a avut-o și Dua Lipa cu albumul "Future Nostalgia". Cântăreața a îmbinat cântece pop clasice cu un groove disco, nostalgic și futurist. Având în vedere direcția celor două artiste, această colaborare li s-a potrivit mănușă.