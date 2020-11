Albumul AC/DC "Power Up" ajunge pe locul întâi în topul Billboard 200

La două săptămâni după lansarea mult aşteptatului album AC/DC "Power Up" aflăm că acesta domină topuri muzicale precum Billboard 200. LP-ul a debutat direct pe locul întâi în acest top, fiind pentru a treia oară când trupa australiană debutează astfel cu un material discografic. Avem detalii despre LP în articol şi vânzările sale.

Lansat pe 13 noiembrie, albumul "Power Up" de la AC/DC a vândut echivalentul a 117.000 de unităţi în Statele Unite, în săptămâna încheiată pe 19 noiembrie. Informaţiile vin de la Nielsen Music/MRC Data. Ultima performanţă de genul a fost stabilită de rockerii veterani cu "Black Ice", albumul din 2008, dar şi cu "For Those About to Rock (We Salute You)" în 1981. "Power Up" este materialul cu numărul 26 care intră în top pentru acest grup, dar şi al zecelea care intră în top 10.

Billboard 200 este un top care ierarhizează cele mai populare albume ale unei săptămâni în SUA. Foloseşte metrici legaţi de consum, descărcări, ascultări, convertite în vânzări de albume. "Power Up" a avut cele mai mari vânzări săptămânale dintre toate albumele rock lansate în 2020. Ultimul astfel de hit a fost albumul TOOL din 2019, "Fear Inoculum", care a detronat-o pe Taylor Swift din topuri. Revenind totuşi la AC/DC, noul său material discografic a vândut 71.000 de CD-uri în toate variantele şi ediţiile, dar şi 23.000 de unităţi sub formă de album digital şi 16.000 de viniluri.

Există şi variante speciale box set, cu logo care se iluminează şi cu difuzor integrat, care redă piesa "Shot In the Dark", primul mare single de pe acest disc. "Power Up" a sosit la 6 ani distanţă de la ultimul album şi după o perioadă zbuciumată pentru AC/DC. Solistul Angus Young a fost nevoit să părăsească trupa în 2016, din cauza recomandărilor doctorului, care l-a avertizat că va surzi. AXL Rose i-a luat locul ca vocalist o perioadă. În 2017 a încetat din viaţă Malcolm Young, fondatorul formaţiei, iar toboşarul Phill Rudd a părăsit grupul în 2016 pentru acuzaţii de posesie de droguri şi ameninţări cu moartea.

Trecând peste toate piedicile trupa s-a reunit în ultimul an şi a înregistrat piese bine primite de public. "Power Up" a ajuns pe locul întâi în topurile din 18 ţări, inclusiv SUA, Australia, Marea Britanie sau Germania. Este lansarea cu cela mai mari vânzări din Germania în 2020. Numele său este o aluzie la electricitatea, energia, putere de a fermeca publicul care defineşte AC/DC, conform lui Angus Young.