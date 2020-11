AMI a marcat o nouă victorie la "Te cunosc de undeva" cu piesa lui Nicole Scherzinger

În cea de-a 12-a ediție "Te cunosc de undeva", AMI a cântat piesa "Poison". Cântăreața a adus pe scenă un show veritabil. Pe lângă vocea puternică, AMI a avut atitudine, energie și mișcări de dans hipnotizante. Nu a fost de mirare că artista a câștigat din nou primul loc. Anterior, AMI a ocupat prima poziție cu "Je suis malade" (Lara Fabian) și "Dance Monkey" (Tones and I).

"Nu mi-am pregătit niciun discurs. Ce să zic...Sunt fericită că am avut acest personaj, sunt fericită că fac parte din acest sezon pentru că am niște colegi minunați. Vă iubesc, vă apreciez pe toți din tot sufletul și real", a spus AMI, nu uitând să le mulțumească juriului, trupei The Colours și coregrafei Furnica.