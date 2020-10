Miley Cyrus a anunţat un album de coveruri Metallica

Din ciclul "veşti la care nu ne aşteptam, dar nici nu ne surprind foarte tare", Miley Cyrus tocmai a anunţat un album de coveruri Metallica. Tânăra nu este străină deloc de coveruri şi a făcut furoare cu cel după Nine Inch Nails de anul trecut, inclus într-un episod "Black Mirror". Ce planuri de viitor are creatoarea lui "Wrecking Ball" aflaţi în articol.

Miley Cyrus a fost subiect de ştiri în ultima vreme tot cu privire la coveruri. Artista ne-a arătat ce poate în cadrul #SOSFest, unde a interpretat melodii The Cure şi foarte dificila piesă "Zombie" de la The Cranberries într-un stil propriu. Următorul său proiect este de a înregistra un album de coveruri după Metallica. De fapt tânăra a dezvăluit că deja a început să lucreze la un astfel de disc. Starul pop a interpretat piesa "Nothing Else Matters" în 2019 la festivalul Glastonbury. Nu uităm nici de coverul piesei "Wish You Were Here" de la Pink Floyd, cântat în aprilie la Saturday Night Live.

Miley a discutat recent cu revista Interview, confirmând acest proiect nou. Iată spusele sale:

Am pregătit un album de coveruri Metallica şi mă aflu aici lucrând la asta. Suntem atât de norocoşi să putem continua munca noastră, arta noastră în timpul acestei pandemii. La început, am simţit că nu avem inspiraţie, dar acum am fost total "aprinsă".

Artista a fost cunoscută în copilărie şi adolescenţă ca o figură angelică, asociată muzicii pop şi fenomenului Hannah Montana. Odată cu adolescenţa a venit şi rebeliunea, cu imaginea de fată râzgâiată mereu cu limba scoasă. După vârsta de 20 ani ţinutele foarte sumare şi dansurile lascive. În materialul de pe Interview, Miley îl citează pe Iggy Pop ca inspiraţie pentru noile sale mişcări scenice. În acelaşi timp Miley a surprins plăcut pe toată lumea cu o reprezentaţie memorabilă la ceremonia comemorativă a lui Chris Cornell, "I Am The Highway".

Acolo a cântat "Say Hello 2 Heaven", o piesă a grupului Temple of the Dog. Cât despre albumul de coveruri Metallica, încă nu avem o dată de lansare sau piesele alese, dar va fi interesant de văzut dacă tânăra atacă şi melodiile mai dure, mai apropiate de thrash sau le alege pe cele mai cuminţi, baladele. Vă imaginaţi "Seek and Destroy" cântat de muziciană?

Până atunci The Cranberries au aplaudat coverul lui Miley pentru "Zombie", declarând că şi Dolores O'Riordan ar fi fost impresionată.