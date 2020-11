Află cine sunt marii câștigători ai galei American Music Awards 2020 - VIDEO

Pe 22 noiembrie, a avut loc decernarea premiilor AMA – American Music Awards. Printre marii câștigători ai serii se numără Taylor Swift, The Weeknd și Justin Bieber, cu câte trei trofee fiecare. Găsești mai multe detalii în articol.

Pe lângă prezentarea câștigătorilor, American Music Awards 2020 a inclus o serie de interpretări live, momente excepționale de la artiști precum Billie Eilish, Shawn Mendes, The Weeknd, Lewis Capaldi, Dua Lipa sau Machine Gun Kelly. Evenimentul a fost prezentat de actrița Taraji P. Henson.

Show-ul a beneficiat și de o serie de premiere. Shawn Mendes și Justin Bieber au cântat în premieră noul lor single, "Moster", iar Bille Eilish a interpretat pentru prima oara noua piesă "Therefore I Am", alături de fratele ei, Finneas, care a acompaniat-o la chitară.

Cel mai important premiu, "Artist of The Year", i-a revenit lui Taylor Swift, alături de premiul "Favorite Music Video" pentru clipul piesei "cardigan". Taylor a câștigat și la categoria "Favorite Female Artist – Pop/Rock". Artista a lansat in luna iulie a acestui an albumul "folklore".

Justin Bieber a fost una dintre vedetele serii. Acesta a câștigat la categoria "Favorite Male Artist - Pop/Rock" , iar alături de Dan + Shay, prin colaborarea "10.000 Hours", a câștigat trofeele de la categoriile "Favorite Song – Country" și "Collaboration of the Year".

The Weeknd, unul dintre cei mai nominalizați artiști, a dominat secțiunea Soul/R&B, unde a câștigat premiile "Favorite Male Artist - Soul/R&B", "Favorite Album - Soul/R&B" și "Favorite Song - Soul/R&B" cu piesa "Heartless".

Nicki Minaj a fost desemnată "Favorite Female Artist - Rap/Hip-Hop", de asemenea a câștigat și la secțiunea latin, categoria "Favorite Song – Latin", cu piesa "Tusa", alături de KAROL G.

Printre ceilalți câștigători ai serii se numără Juice WRLD ("Favorite Male Artist - Rap/Hip-Hop"), Blake Shelton ("Favorite Album – Country", pentru albumul "Fully Loaded: God's Country"), Lady Gaga ("Favorite Artist - Electronic Dance Music (EDM)" sau Jonas Brothers" ("Favorite Artist - Adult Contemporary").

Câteva dintre momentele de la American Music Awards 2020:

Billie Eilish - Therefore I Am

The Weeknd - Save Your Tears / In Your Eyes

Dua Lipa - Levitating

Shawn Mendes & Justin Bieber - Monster