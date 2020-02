The Smashing Pumpkins anunţă un album dublu conceptual care va debuta în 2020

Billy Corgan numeşte noul album "conceptual" şi a declarat că ar fi un dublu disc, care va debuta în acest an. Fondatorul The Smashing Pumpkins numeşte această creaţie "primul album real" de la reformarea din 2018, când majoritatea membrilor fondatori au revenit în trupă. Momentul cheie a fost când Corgan a apărut pe scenă alături de chitaristul James Iha în 2016, pentru prima oară în 16 ani. James fusese ocupat în ultimele 2 decenii prin colaborarea cu trupa A Perfect Circle, a lui James Maynard Keenan.

Iha şi Corgan, alături de toboşarul Jimmy Chamberlin au reprezentat 3 sferturi din lineup-ul legendar Smashing Pumpkins. Din păcate basistul D'Arcy Wretsky nu a dorit să facă parte din acest reviriment. Ce e drept există deja un album al reuniunii, cel din 2018, "Shiny and Oh So Bright", dar Corgan nu îl simte ca un efort creativ real. În interviul acordat publicaţiei The Tennessean, Corgan a declarat următoarele:

Atunci când ne-am regrupat cu James, am intrat în studio cu Rick Rubin şi am înregistrat 8 piese. A fost lansat ca un album formal, dar am zis încă de atunci şi am vorbit serios, după părerea mea nu era un album. Nu am abordat lucrurile la fel cum am abordat celelalte albume înregistrate până atunci, adică mai aproape de realizarea unui film.

În multe feluri acesta este primul album real produs de la reuniune încoace, când ne-am grupat în studio şi am realizat un disc de tip "să aruncăm tot pe perete şi să se vedem ce se lipeşte". Lucrez la asta de mai bine de un an. Am ajuns la 21 de piese şi avem de gând să lansăm un album dublu în acest an.