Elena Bozian, finalista Vocea României 2019 lansează prima sa piesă, "Nu Mă Lasă" - VIDEO

"Nu Mă Lasă" este o piesă care are ca ingredient cheie ecoul pe care îl are vocea artistei şi vocalizele sale, dar şi modul în care îşi înalţă plăcut vocea. Beat-ul de pe instrumental este unul discret, care se poate auzi în surdină, răsunând ca de pe un ponton la final de vară. Elena Bozian apare în videoclip într-o ţinută elegantă, cu cercei masivi, în formă de inimă. Stă lângă un şevalet cu o pictură încă neîncepută, metaforă a ceea ce ar fi putut fi.

Ce lipseşte din videoclip? Zâmbetul, iar artista etalează mai degrabă o figură de "bad girl", de femeie care nu iartă, nu uita şi nu trece peste greşelile celui drag. "Am ales cu sufletul, dar tot mă apasă" sunt versurile care definesc aceasta creaţie. Spre finalul clipului se vede în fundal şi masculul fatal, care i-a pricinuit suferinţa protagonistei. Pe lângă hainele elegante o vedem pe artistă şi într-un compleu de dormit, într-un cadru mai comod, mai intim.

Piesa a fost produsă în studiourile Quna Music, compoziţia îi aparţine Alexandrei Dinu, iar povestea melodiei este inspirată de trăirile interpretei. Robi Velisar şi Sergiu Ene s-au ocupat de producţie. Iată ce a declarat Elena Bozian despre piesă sa şi inspiraţia din spatele ei:

Parfumul acestei piese este reprezentat de gândurile mele, pe care nu am avut curaj să le spun niciodată, dar am îndrăznit să le scriu pe o foaie, uitată undeva prin birou. Am creat o conexiune destul de puternică după ce i-am înmânat Alexandrei Dinu aceste gânduri, ea a putut să mă înțeleagă și astfel a luat naștere piesă "Nu mă lasă".