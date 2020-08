Dragoş Moldovan, câştigător "Vocea României" a lansat o nouă piesă, "Tăcerea" - AUDIO

Dragoş Moldovan, câştigătorul sezonului 9 al emisiunii "Vocea României" a lansat un al doilea single după ce a luat trofeul. Se numeşte "Tăcerea" şi are un aer de baladă heavy, cu chorusuri înălţătoare. Ascultă melodia în articol.

Dragoş Moldovan a lansat primul single post-"Vocea României" în aprilie, melodia "Cândva, undeva" fiind bine primită de public. De această dată putem asculta piesa "Tăcerea", care combină riff-uri de rock alternativ cu un sintetizator animat şi melancolic. Muzicianul cântă despre durere, speranţă şi dor, pentru a îşi înălţa apoi vocea la refren şi a ne dezvălui acele vocalize care au cucerit publicul şi juraţii "Vocea României".

La cel ca la primul single, Dragoş semnează atât compoziţia, cât şi versurile noi piese. Tânărul de 21 de ani a devenit cunoscut publicului larg după participarea la emisiunea "Vocea României", unde a întors toate scaunele la audiţii şi l-a ales pe Tudor Chirilă drept antrenor. Artistul a cucerit publicul show-ului PRO TV cu interpretări ale pieselor "Painkiller" de la Judas Priest, "The Winner Takes It All" de la ABBA şi "Always" de la Bon Jovi. La audiţiile pe nevăzute a interpretat piesa "Feeling Good".

Artistul provine din Timişoara, unde a studiat la Liceul de Muzică, iar în acest moment este student la Facultatea de Muzică. Studiază chitara, iar pe lângă pasiunea pentru muzică, iubeşte mult animalele, fiind şi dresor de câini. Dragoş este cunoscut şi drept solist al trupei Pandora, alături de care a lansat în această primăvară piesa "Aşa cum sunt". Proiectul Pandora lua naştere în 2010 la Timişoara şi abordează stilul hard'n'heavy.

În cei 10 ani de activitate a cântat la multiple festivaluri din ţară, inclusiv unele de renume, fiind un nume important pe scena heavy din vestul ţării. Pandora îi are în componență pe: Dragoș Moldovan - voce, Alin Stoenescu - chitară/voce, Richard Ebner - tobe, Adrian Nițulescu - bas/voce, Shimmy - chitară/voce.