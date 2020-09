Max Cavalera a lansat o nouă piesă cu trupa Killer be Killed, "Deconstructing Self-Destruction" - VIDEO

Câte trupe are Max Cavalera? Este o întrebare pe care ne-o punem de ceva vreme şi la ultima numărătoare erau 5. Sepultura, Soulfly, Nailbomb, Cavalera Conspiracy şi acum şi Killer be Killed. Grupul tocmai a lansat primul single după 6 ani, "Deconstructing Self-Destruction" şi a anunţat un nou album. Noua melodie se poate asculta în articol.

Killer be Killed nu este o formaţie, ci un "super grup", care include artişti de la trupe consacrate ca Mastodon, Soulfly, The Dillinger Escape Plan. Max Cavalera, Ben Koller, Greg Puciato şi Troy Sanders sunt în componenţa sa şi vor lansa un nou album pe 20 noiembrie, prin casa de discuri Nuclear Blast. LP-ul se numeşte "Reluctant Hero" şi vine la 6 ani după primul disc din istoria formaţiei, cel din 2014. Judecând după acest prim single, "Deconstructing Self-Destruction", aici nu avem un proiect clasic Cavalera.

Influenţa sa se simte, dar Max e doar 30% din experienţă. Simţim şi puţin Mastodon, prin avea voce cu foarte mult ecou a lui Troy Sanders. Greg Puciato contribuie cu influenţele sale de rock alternativ şi industrial, iar Max Cavalera virează înapoi spre metal-ul său cu influenţe de thrash şi chitare răguşite. Toboşarul Ben Koller de la Convergence, All Pigs Must Die şi Mutoid Man face o treabă excelentă, împăcând heavy metal şi rock alternativ într-un mod excelent.

Rar se întâmplă să auzim o piesă metal cu 3 solişti cu stiluri diferite şi rezultatul să şi sune bine. Albumul a fost produs de Josh Wilbur, care a lucrat cu Lamb of God şi Gojira.

"Reluctant Hero" are următorul tracklist:

01. Deconstructing Self-Destruction

02. Dream Gone Bad

03. Left Of Center

04. Inner Calm From Outer Storms

05. Filthy Vagabond

06. From A Crowded Wound

07. The Great Purge

08. Comfort From Nothing

09. Animus

10. Dead Limbs

11. Reluctant Hero

Max Cavalera a confirmat cu doi ani în urmă pentru Metal Underground că Killer Be Killed a revenit în studio pentru înregistrări. Pe atunci avea 10 demo-uri gata, iar Troy de la Mastodon a fost mult mai implicat de această dată. Soulfly a lansat albumul "Ritual" în 2018 şi grupul a cântat în premieră piesa "The Summoning" la Bucureşti în cadrul Metalhead Meeting 2018. Cu un an înainte Max Cavalera lansa albumul "Spectral War" cu trupa Cavalera Conspiracy, fiind oficial cel mai ocupat om din metal, la bătaie cu Maynard James Keenan.