Sony Pictures a cumpărat drepturile de ecranizare a biografiei lui Whitney Houston

După o licitație îndelungată, Sony Pictures și TriStar au câștigat drepturile asupra filmului biografic ce va prezenta viața și cariera legendarei Whitney Houston. Mai multe detalii în articol.

Intitulat "I Wanna Dance with Somebody", după cunoscuta piesă a cântăreței, filmul va fi lansat în cinematografe în jurul Zilei Recunoștinței (26 noiembrie) 2022.

Filmul va fi regizat de Stella Meghie, cunoscută pentru filme precum "The Photograph", "Jean of the Joneses" sau "The Weekend" și episoade din serialele "Grown-ish" și "The First Wives Club". Scenariul va fi scris de Anthony McCarten. Cu patru nominalizări la Oscar, McCarten și a lucrat la alte filme biografice precum "The Theory of Everything", "Bohemian Rhapsody", "The Darkest Hour" sau "The Two Popes".

"Filmele muzicale au avut întotdeauna un loc special în cinematografe și această poveste remarcabilă va susține în continuare angajamentul nostru în ceea ce privește experiența cinematografică", a spus Josh Greenstein, președintele Sony Motion Picture Group.

Filmul este realizat în colaborare cu Whitney Houston Estate, al cărei împuternicit este Pat Houston, cumnata regretatei cântărețe. Proiectului cinematografic i se va alătura Clive Davis, mentorul lui Whitney Houtson. Acesta va fi producătorul filmului și a fost cel care i-a propus lui Anthony McCarten să scrie scenariul.

Whitney Houston, cunoscută atât pentru cântecele sale de dragoste, cât și pentru scandalurile generate de dependența de droguri, a fost găsită decedată pe 11 februarie 2012, la vârsta de 48 de ani. Autoritățile americane au considerat că moartea ei a fost accidentală, fiind cauzată de consumul de cocaină și de o boală cardiacă.

Houston a câștigat în total șase premii Grammy, acestea fiind cele mai importante din seria de 415 de distincții ce au plasat-o în Cartea Recordurilor Guinness drept cea mai premiată artistă din lume. Houston a câștigat în 1986 primul premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare pop. Un an mai târziu, în 1987, a fost prima cântăreață care a ocupat primul loc în clasamentele albumelor Billboard 200, cu cel de-al doilea disc - Whitney.

Coloana sonoră a filmului The Bodyguard (1992), în care a jucat alături de Kevin Costner, figurează în topul celor mai vândute albume din lume. Versiunea sa după melodia lui Dolly Parton - "I Will Always Love You" a fost definitorie pentru Whitney Houston, vocea ei devenind emblematică pentru cântec și viceversa.