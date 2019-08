"Higher Lover" o are pe actriţa Vanessa Morgan din serialul Netflix "Riverdale" în distribuţie, în rolul dansatoarei principale din trupă. Piesa are sound-ul anilor '80 şi este însufleţită de vocea legendară a lui Whitney. Melodia a ajuns deja pe locul întâi în Billboard Dance Club Songs Chart. Acest remix soseşte la 33 de ani de la originalul compus de Steve Winwood şi pe care Whitney îl ducea pe locul întâi în Billboard Hot 100.

Acest track a fost cântat pentru prima oară live de Whitney Houston în 1990, în Tokyo. Varianta remixată a fost făcută publică în luna iunie a acestui an şi acum primeşte un videoclip pe măsură. Iniţial melodia trebuia să ajungă pe albumul "I'm Your Baby" al lui Whitney, dar nu a mai fost finalizată sau lansată oficial pe vreun LP ulterior al artistei.

Povestea piesei este interesantă pentru că a fost lăsată nefinalizată atunci când cariera muzicianei a virat spre un sound mai R&B.

DJ-ul norvegian Kygo îi adaugă un beat ceva mai ritmat şi câteva efecte pe voce, care combină vibe-ul anilor '80 cu imnurile catchy actuale. De regia clipului s-a ocupat Hannah Lux Davis, care a colaborat cu Ariana Grande şi Halsey. Cine priveşte cu atenţie acest material video va vedea un televizor pe care rulează clipul "I Wanna Dance With Somebody" al lui Whitney.

Artista a încetat din viaţă în 2012, dar a lăsat în urmă imnuri gigantice ale muzicii R&B şi pop. Avea doar 48 de ani şi a fost apreciată şi pentru prestaţia actoricească din filmul "The Bodyguard" dar şi pentru piesele sale gospel. Ultimul album al artistei a debutat în urmă cu 10 ani, "I Look To You", ajungând pe locul întâi în topurile americane.

Kygo a avut numai colaborări de succes în ultimul an, precum cea cu Rita Ora pe piesa "Carry On", dar şi cu Imagine Dragons pe "Born To Be Yours".