Neil Young îl dă în judecată pe Donald Trump

Donald Trump continuă să folosească în campanii electorale muzică pentru care nu a primit autorizația de utilizare. Neil Young se numără și el, de curând, printre artiștii surprinși să-și audă piesele la evenimentele politice ale președintelui SUA. Drept urmare, muzicianul a redactat o reclamație, în care îi cere lui Trump achitarea de daune financiare.

Neil Young și-a arătat inițial dezaprobarea pentru felul în care muzica i-a fost folosită printr-o postare pe Twitter. Ulterior, i-a adresat președintelui Trump o scrisoare deschisă, în care menționa că deși i-a transmis de nenumărate ori că nu dorește ca muzica lui să fie asociată cu el, pentru că asta ar sugera că îi sprijină campania, Young a fost ignorat și chiar batjocorit pe Twitter. Cu toate acestea, la momentul respectiv, muzicianul anunța că nu intenționează să-l dea în judecată pe Donald Trump, considerând că asta i-ar distrage atenția de la decizii importante în lupta împotriva COVID-19.

Neil Young îi solicită președintelui Donald Trump achitarea de "daune în valoarea sumei maxime admise legal"

Avertismentele lui Neil Young au trecut neobservate, staff-ul președintelui SUA continuând să folosească în campanie diferite piese ale muzicianului. Vizibil iritat, pe 4 august, Young a renunțat la politețe și a publicat pe site-ul său oficial o reclamație adresată președintelui Donald Trump. În textul ei se menționează că muzicianul solicită daune în cuantumul maxim admis de lege.

"Cei care se ocupă de campania lui Trump nu au acum, și nici nu au avut la momentul mitingului din Tulsa, o licență sau permisiunea reclamantului de a folosi cele două piese ["Rockin’ in the Free World" și "Devil’s Sidewalk"] la niciun eveniment public politic." Young solicită astfel achitarea unor "daune în valoarea sumei maxime admise legal pentru încălcarea voită a drepturilor de autor".

Nu se știe încă dacă această reclamație a fost depusă și, implicit, nici dacă Donald Trump va trebui să răspundă în justiție. Oamenii din echipa președintelui nu au comentat încă pe tema acestui subiect.

Nenumărați artiști au condamnat politicienii pentru că le-au folosit muzica fără permisiunea lor, însă, de multe ori, un artist nu poate face de fapt nimic pentru a-i opri. Cei care se ocupă de o campanie electorală pot achiziționa licențe speciale de la giganti precum BMI și ASCAP, care autorizează utilizarea a milioane de melodii la evenimentele campaniei. Artiștii pot, totuși, să solicite BMI și ASCAP să le scoată melodiile de sub această umbrelă, așa cum a făcut recent și trupa Rolling Stones , după ce Trump a folosit piesa "You Can’t Always Get What You Want" la mitingul din Tulsa.