Urmărește trupa Pearl Jam interpretând "Dance Of The Clairvoyants" live pentru prima oară - VIDEO

Pearl Jam a oferit publicului un moment live de excepție, ca parte a evenimentului "All In WA: A Concert for COVID-19 Relief". Formația a interpretat pentru prima oară piesa "Dance Of The Clairvoyants", în clip apărând și soția lui Eddie Vedder și cele două fiice.

Clipul live a fost realizat respectându-se regulile de distanțare socială, astfel încât membrii trupei Pearl Jam interpretează piesa "Dance Of The Clairvoyants" din propriile locuințe. Lineup-ul este alcătuit din Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament și Matt Cameron, la înregistrare participând și fostul chitarist Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer. În clip, Vedder ține o cameră de mână, în vreme ce soția lui, Jill, și ce cele două fiice ale sale pot fi observate în background, dansând. Îl putem vedea, de asemenea, pe chitaristul Gossard cântând la bas, iar pe basistul Ament cântând la chitară și clape. VIDEO: All In WA - Pearl Jam - "Dance of the Clairvoyants" "Dance of the Clairvoyants" este piesa cu care Pearl Jam a început promovarea noului album "Gigaton". Melodia aduce formația în afara zonei grunge și pavează drumul către un sound nou, după cum și basistul Jeff Ament menționează. ""Dance of the Clairvoyants" a fost furtuna perfectă pentru a experimenta și a colabora cu adevărat. Am deschis noi uși din punct de vedere creativ și asta e captivant", a declarat basistul Jeff Ament. Noul album Pearl Jam s-a lăsat așteptat, fiind primul material al formației de la apariția discului "Lightning Bolt" (2013). LP-ul a fost lansat pe 27 martie, fiind produs de John Evans. Acesta a colaborat anterior cu Soundgarden, Chris Cornell și Mad Season și este pentru prima oară când produce un album Pearl Jam. Formația a lucrat până acum pe partea de producție cu Brendan O’Brien, el ocupându-se de majoritatea albumelor trupei. În 2017, trupa Pearl Jam a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. Formația a primit această distincție după o singură nominalizare, în primul an în care a devenit eligibilă. În același an au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame și Tupac Shakur, Yes, Joan Baez, Electric Light Orchestra și Journey.