"Superblood Wolfmoon" este al doilea single de pe viitorul album al trupei, "Gigaton". Acesta va sosi pe 27 martie prin Monkeywrench Records/Republic Records şi a fost deja prefaţat de piesa cu mesaj ecologic "Dance of the Clairvoyants". De această dată ascultăm un track care combină vocea grunge a lui Eddie Vedder cu un instrumental ritmat şi plin de energie. Pe măsură ce piesa evoluează şi închizi ochii, parcă vezi un bar american, care are şi un taur mecanic în centru.

E ceva foarte american la această piesă, bună de camionete pickup, bere Bud, cowboy moderni şi posturi de radio din preerie. Videoclipul animat prezintă variante minimaliste ale membrilor formaţiei introduse în Rock and Roll Hall of Fame cu câţiva ani în urmă. Pearl Jam e mai plină ca energie decât niciodată, dar resimţim şi ceva ironie în vocea şi tonalitatea lui Vedder. Piesa aceasta a fost promovată intens printr-o aplicaţie de smartphone, care necesită să îndrepţi telefonul spre Lună pentru a putea asculta un crâmpei din piesă.

Odată ce intrai pe moon.pearljam.com şi aliniai cercul de pe ecran cu Luna începea piesa şi câteva animaţii minmaliste. Animaţia din videoclip a fost realizată de către Keith Ross, cunoscut pentru canalul său de Instagram @TinyConcert. A devenit cunoscut pentru că realizează "concerte" cu rockeri desenaţi de mână şi animaţi cu migală.

Pearl Jam revine în muzică la 7 ani după lansarea ultimului album "Lightning Bolt", care a câştigat un premiu Grammy. Noul release are 12 piese, iar coperta albumului este realizată de cineastul şi fotograful canadian Paul Nicklen. Fotografia se numeşte "Ice Waterfall" şi este realizată în Svalbard, Norvegia. Prezintă calota glaciară topindu-se în ritm alarmant. Formaţia pleacă într-un turneu european la vară.

Pearl Jam lua naştere în 1990, în Seattle, oraşul natal pentru grunge şi a făcut parte din acelaşi val cu Stone Temple Pilots, Nirvana şi Soundgarden. Grupul a fost unul cheie pentru mişcarea grunge la început de ani '90.