Noua piesă Pearl Jam îl atacă direct pe președintele SUA, Eddie Vadder acuzându-l de distrugererea unor porțiuni întinse ale planetei: "The lengths we had to go to then/To find a place Trump hadn't fucked up yet".

Albumul "Gigaton" s-a lăsat așteptat, fiind primul material al formației de la apariția discului "Lightning Bolt" (2013). LP-ul a fost produs de John Evans și va sosi pe 27 martie. Evans a colaborat anterior cu Soundgarden, Chris Cornell și Mad Season și este pentru prima oară când produce un album Pearl Jam. Formația a lucrat până acum pe partea de producție cu Brendan O’Brien, el ocupându-se de majoritatea albumelor trupei.

În urmă cu două săptămâni, Eddie Vadder anunța că viitoarele concerte din America de Nord și Canada se amână din cauza epidemiei de coronavirus. Trupa ar fi trebuit să înceapă turneul "Gigaton" pe 18 martie, în Toronto.