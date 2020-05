Matt Bellamy (Muse) vorbește despre ideea unui album solo

În urmă cu câteva zile, Matt Bellamy a lansat o piesă solo, inspirată în mare parte de perioadă de izolare. Intitulată "Tomorrow’s World", melodia a avut parte de reacții pozitive din partea publicului, de aici apărând și ideea unui posibil start al unei cariere solo a vocalistului.

"Am avut mereu salvate niște fragmente de piese, de obicei bazate pe o linie de pian, practic niște partituri mai melancolice pe care le scriu, dar care nu se potrivesc mereu cu stilul Muse. Le pun pur și simple deoparte și mă gândesc: <<Asta s-ar potrivi pe soundtrack-ul unui film într-o bună zi>>. "Tomorrow’s World" a fost una dintre piesele astea și când am intrat în carantină am început pur și simplu să cânt pe fundalul ăsta", a detaliat Matt într-un interviu pentru NME, explicând cum a luat naștere cel mai recent single al său.