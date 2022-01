Muse - Won't Stand Down

Trupa Muse a ţinut recent un live pe Instagram, unul urmărit de mii de fani, care au fost surprinşi să audă în maşina lui Matt Bellamy o piesă nouă. Pe scaunul din dreapta fiul lui Matt dădea din cap plin de energie. Începutul are clasicul crescendo şi sintetizatoare tipice Muse, cu vocea dramatică a lui Matt peste. Ce surprinde este acea percuţie sacadată urmată de o porţiune de metalcore neaşteptat şi o voce tip screamo complet atipică pentru formaţie.

Nu putem decât să ne întrebăm dacă e vreo colaborare sau dacă Matt chiar se poate duce cu vocea acolo. Nu m-ar mira să fie vreun featuring cu Oli Sykes de la Bring Me the Horizon sau cu Danny Worsnop să zicem. Piesa nu are încă un titlu, dar fanii o numesc "Won't Stand Down", prin prisma versurilor sale repetate. Bellamy a participat la live-ul trupei în weekend-ul de Crăciun, discutând cu fanii şi prezentându-le acest teaser cu muzică nouă.

GUYS WE GETTING METAL MUSE 🚨🚨🚨😍😍😍 pic.twitter.com/oXzTvqGTRL — Kyle (@AgitatedFury) December 26, 2021

Pe durata pandemiei muzicianul a înregistrat atât un album solo, cât şi un album nou Muse. În octombrie 2020 solistul a fost intervievat de cotidianul The Sun şi a explicat că sesiunile de compus au pornit fix în perioada când au debutat protestele Black Lives Matter în SUA. Haosul în care se afla lumea în acel moment a turnat gaz pe foc pentru a aprinde creativitatea artistului.

Ultimul LP lansat de Muse a fost cel din 2018, "Simulation Theory", iar în 2019 grupul a împlinit 20 de ani de la primul LP. Britanicii au lansat 8 albume, au primit 2 premii Grammy, două Brit Awards, 5 MTV Europe Music Awards şi 8 premii NME. Au la activ peste 20 de milioane de albume vândute internaţional. Poate cel mai mare hit al său rămâne "Supermassive Black Hole", apărut în reclame, filme şi drept piesă din meniul jocului FIFA. Sound-ul său unic de stadion s-a auzit în Bucureşti în 2016, la festivalul Rock the City.