The National a transmis un concert live nelansat până acum

The National a difuzat pe canalul propriu de Youtube un concert ce face parte din seria "An Exciting Communal Event". Mai mute detalii în articol.

Concertul a fost transmis ieri pe Youtube și este intitulat "Guilty Party: Basilica Hudson". Show-ul a fost filmat în 2017 și înglobează mai mulți muzicieni precum Mouse on Mars, Buke and Gase și So Percussion.

Concertul a fost lansat ca parte a seriei "An Exciting Communal Event". În fiecare luni, trupa difuzează filmări din arhivă, fie că este vorba de un concert sau înregistrări muzicale mai vechi. Scopul acestei inițiative este de a strânge bani pentru a-i ajuta pe membrii echipei care resimt efectele pandemiei de coronavirus.

Concertul "Guilty Party: Basilica Hudson" a fost prezentat ieri în premieră. Evenimentul a fost filmat în New York, în cadrul unei serii de concerte ce aveau ca scop promovarea albumului "Sleep Well Beast", lansat în 2017. Show-ul a fost unul intim și a beneficiat de proiecții video realizate de artistul Casey Reas.

Interpretarea trupei este cât se poate de emoționantă. Cu mai mulți muzicieni pe scenă pentru percuție și backing vocals, programul evenimentului se simte intens și mistic. Atmosfera muzicală a fost pusă în evidență și de felul în care a fost filmat concertul. Unghiurile unice și detaliate au adus un plus show-ului. Filmarea a fost produsă de La Blogothèque împreună cu 100 Year Films.

Vezi concertul The National - "Guilty Party: Basilica Hudson":

Setlist concert The National - "Guilty Party: Basilica Hudson"

Nobody Else Will Be There (cu Nadia Sirota)

Day I Die (cu So Percussion)

Walk It Back (cu Nadia Sirota și Mouse on Mars)

The System Only Dreams in Total Darkness (cu Arone Dyer și So Percussion)

Born to Beg (cu Arone Dye și Mouse on Mars)

Turtleneck

Empire Line (cu So Percussion, Mouse on Mars, Nadia Sirota)

I’ll Still Destroy You (cu So Percussion, Mouse on Mars, and Nadia Sirota)

Guilty Party (cu Nadia Sirota)

Carin at the Liquor Store

Dark Side of the Gym (cu Arone Dyer, Nadia Sirota și Mouse on Mars)

Sleep Well Beast (cu So Percussion, Buke and Gase, Nadia Sirota și Mouse on Mars)

Bloodbuzz Ohio

I Need My Girl

Pink Rabbits

Fake Empire

Bis: