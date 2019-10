În 2019 se poartă mult dansul interpretativ şi am văzut aşa ceva inclusiv în cel mai nou videoclip al lui Halsey. De această dată nu avem doi protagonişti, iar "Hey Rosey" e doar despre un singur personaj principal, un personaj ce transcende sexul, vârsta şi identitatea. Se unduieşte pe ritmuri asincrone, cu clapte hipnotice şi silabe atent temporizate de Matt Berninger şi colaboratorii feminini specifici discului nou.

Cumva reprezentaţia personajului principal din clip aminteşte de dansul lui Rosamund Pike în videoclipul "Voodoo In My Blood", piesa celor de la Massive Attack. "Hey Rosey" are un crescendo spre ceva ce nu mai vine, livrând mai degrabă un cerc perfect şi un ciclu infinit de emoţii şi sunete. Acest single este extras de pe albumul-film al formaţiei din anul curent, "I Am Easy to Find".

Clipul cel nou este regizat de către Mike Mills, care a regizat şi "Hairpin Turns" şi "Light Years" pentru această formaţie. Dansatoarea se numeşte Sharon Eyal şi dansul a fost filmat într-un mediu industrial.

Regizorul i-a solicitat să invoce o continuare a lui Alicia Vikander, sau mai bine zis a personajului din "I Am Easy to Find". Întregul nou album stă sub semnul feminităţii, The National luând decizia să includă contribuţii vocale a numeroase artiste pe disc. Sharon Eyal a mai apărut şi în videoclipul "Hairpin Turns" al acestei formaţii americane.

Luna trecută The National anunţa o colecţie old school de casete, sub numele de "Juicy Sonic Magic". Ele includ piese înregistrate pe parcursul a 2 nopţi de concerte la Greek Theatre din California în septembrie 2018. Grupul a urcat pe scena de la Summer Well 2019, din postura de headliner pe 11 august 2019. La acelaşi festival au concertat şi Maribou State, Black Honey, The 1975 şi Jungle.