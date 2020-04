Actorul Tom Hardy le va citi povești de adormit copiilor, în cadrul unei emisiuni dedicată acestora

Cunoscut pentru filme ca "Venom", "Mad Max", "The Dark Night Rises" sau "Peaky Blinders", Tom Hardy e perceput ca fiind un tip dur deorece majoritatea personajelor interpretate de el sunt "răufăcători". Cu toate acestea, paleta de interpretări a actorului se extinde și într-o zonă mai candidă. Și ca să demonstreze acest lucru, actorul va citi, toată săptămâna aceasta, povești de adormit copiii pentru emisiunea de la BBC.

În episodul de luni, Hardy a citit "Hug Me", o poveste scrisă în 2014 de Simona Ciraolo. Istorisirea este construită în jurul unui cactus pe nume Felipe, care tânjește după căldură unei îmbrățișări. Având în vedere situația în care ne aflăm de săptămâni bune, tema poveștii despre interacțiunea socială și afecțiunea nu putea fi mai potrivită.

"It's not always possible to be able to hug those that we love, but we must always remember that they are always with us in our heart." ❤️



Tom Hardy's NEW #BedtimeStory streaming now on iPlayer 📕 Hug Me by Simona Ciraolo 📚



Join us tomorrow for another sneak peak! 👀 pic.twitter.com/YEgKmjE35g