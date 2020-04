O platformă radio va lansa canale dedicate unor artiști ca Prince, David Bowie, Metallica sau Led Zeppelin

În această perioadă de auto-izolare, platforma SiriusXM a luat în considerare nevoile abonaților săi și își extinde grila de programe. Detalii în articol.

Printre noutăți se numără canalele dedicate muzicienilor Prince, David Bowie, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Guns N 'Roses, Metallica și The Rolling Stones. De asemenea, platforma radio extinde accesul gratuit la serviciile sale premium până la sfârșitul lunii mai.

Fiecare canal de artist va fi lansat pe 1 mai și va difuza cele mai cunoscute piese, înregistrări rare, interviuri și multe altele. Ba mai mult, canalul dedicat lui Prince va prezenta, pentru prima dată, un show de radio creat de Prince pentru SiriusXM în 2005.

Aceste canale, disponibile doar pentru o perioadă limitată, se alătură canalelor deja disponibile pe SiriusXM dedicate unor artiști precum The Beatles, Bruce Springsteen, Tom Petty, Pearl Jam, Eminem, Phish, Grateful Dead și Frank Sinatra.

Noile canale de pe SiriusXM:

Canalul dedicat lui Prince

Disponibil în categoria Hip-Hop/R&B, canalul va prezenta muzică din extraordinarul catalog muzical al artistului, de la înregistrări timpurii până la cele mai cunoscute hituri ale sale și va include un show audio extraordinar, creat de Prince pentru SiriusXM în 2005. Emisiunea, cu o durată de două ore, prezintă melodii din catalogul său inegalabil, selecții personale ale altor artiști, mixuri, interviuri și aruncă o privire asupra unor materiale nelansate și înregistrări live.

Canalul dedicat lui David Bowie

David Bowie Channel va prezenta muzică din întreaga carieră a muzicianului, de la primele sale înregistrări până la ultimul album, "Blackstar". Ascultătorii vor auzi părți rare și versiuni demo ale unora dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Bowie, precum și reinterpretări ale acestora de la artiști precum Beck, Annie Lennox, Nirvana, Tears For Fears, Barbra Streisand, The Wallflowers, The Red Hot Chili Peppers, Duran Duran, regretatul Scott Weiland și mulți alții. Canalul David Bowie va fi disponibil pe aplicația SiriusXM în categoria Rock.

Canalul dedicat trupei Metallica

Emisiunea va prezenta cele mai faimoase cântece ale trupei, rarități și înregistrări din concerte din toată cariera trupei, precum și comentarii ale fiecărui membru al trupei. Canalul va transmite zilnic un concert al trupei, incluzând concertul Metallica SiriusXM din 2013 de la Teatrul Apollo din New York și concertul din 2016 de la Webster Hall din New York. De asemenea, va fi prezentată o sesiune de DJ la domiciliu, găzduită de Lars Ulrich. Canalul Metallica va fi disponibil în aplicația SiriusXM din categoria Rock.