Thom Yorke a lansat o piesă nouă, "Plasticine Figures" - VIDEO

Thom Yorke a cântat în premieră piesa în cadrul emisiunii "The Tonight Show with Jimmy Fallon", ediția At Home. Te invităm să o asculți.

Aflându-se într-o camera slab luminată, solistul Radiohead a interpretat noua piesă acompaniat de pian. Anterior acestui debut muzical al piesei, Thom Yorke a publicat pe contul său de Twitter versurile și acordurile melodiei. .@FallonTonight pic.twitter.com/2MFvIoib67 — Thom Yorke (@thomyorke) April 29, 2020 Nici gazda emisiunii, nici Thom Yorke nu au oferit detalii despre originea acestui cântec, însă în descrierea de pe YouTube este menționat "proaspăt compusă". Este posibil ca "Plasticine Figures" să fie rodul procesului de creație din timpul izolării. De asemenea, rămâne de văzut dacă noul cântec este o compoziție solo sau o melodie ce va avea amprenta Radiohead. Ascultă Thom Yorke - "Plasticine Figures": Thom Yorke a lansat cel de-al treilea album solo în iunie 2019. Intitulat "Anima", discul conține nouă piese, inclusiv o melodie intitulată "Dawn Chorus", pe care Thom și colegii din Radiohead o au compusă de ani de zile, dar care nu a fost lansată niciodată pe un album.