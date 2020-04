Brian May despre spitalizarea lui Boris Johnson: "Am presimțit că starea lui nu era prea bună"

Brian May a realizat un video prin care îi transmite gânduri bune primului ministru britanic Boris Johnson, recent mutat la terapie intensivă din cauza înrăutățirii simptomelor cauzate de COVID-19. May a mărturisit că se aștepta ca starea lui de sănătate să nu fie una foarte bună, în ciuda mesajelor transmise de acesta.

"Aș vrea să-i transmit rugăciunile mele lui Boris Johnson și familiei sale. Cred că e extrem de neplăcut să treci prin ceea ce trec ei. Am avut o presimțire că nu era prea bine, urmărindu-i la TV mesajul pe care l-a transmis în urmă cu câteva zile. M-am gândit: <<Nu arată foarte bine>>. Era foarte curajos...dar am simțit că nu-i era ușor deloc."

May vorbește apoi despre simptomele extrem de diferite pe care acest virus le provoacă. Chitaristul se întreabă dacă există un motiv anume pentru care bărbații par a fi afectați mai puternic decât femeile și dacă există vreo particularitate a imunității care ar putea fi izolată printr-o analiză mai detaliată.

"Analizăm acum ceva ce ține de imunitatea naturală a fiecăruia. Dar nu am văzut să se discute foarte mult despre asta în media. Anumiți oameni, în special femei, au avut simptome ușoare: un pic de temperatură, o tuse și o durere de cap, după care s-au simțit bine destul de repede. E ceva în fizionomia lor care determină acest lucru? Mi se pare că dacă am găsi răspunsul la această ciudățenie în privința acestui coronavirus, acest tip de comportament, am putea descoperi un indiciu - un indiciu foarte important - pentru a rezolva problema și a înțelege cum trebuie să procedăm. Dacă am putea izola acel lucru care oferă oamenilor imunitate în mod natural, poate că asta ar putea fi exploatată în viitor pentru a ajuta pe toată lumea să aibă acest tip de imunitate", a concluzionat Brian May.