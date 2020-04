Brian May: "La finalul pandemiei, cred că vor fi multe lecții importante pe care le vom fi învățat"

Brian May conștientizează gravitatea situației, însă încearcă să se concentreze pe elementele pozitive ale pandemiei, încurajându-ne și pe noi să facem la fel.

Chitaristul Queen a mărturisit că nu s-a obișnuit ușor cu izolarea, dar că trebuie să vedem și schimbările în bine, pe care le-am putea aplica și după încheierea carantinei.

"Am trecut prin niște momente întunecate, și sunt o persoană depresivă, nu vă mint. Așa că mi-a fost destul de dificil la început, în special partea cu pierderea libertății. Dar reușesc să mă acomodez. Și am descoperit că sunt lucruri de care te poți bucura în izolare. Sunt multe lucruri. Oamenii devin foarte creativi. După ce vom trece de perioada asta, la finalul pandemiei, cred că vor fi multe lecții importante pe care le vom fi învățat. Sper să ne amintim lecțiile astea - că putem lucra de acasă, că mașinile se pot opri, că avioanele se pot opri, că aerul poate deveni mai curat. Uitați, putem respira cu toții din nou. Asta va salva o mulțime de vieți. Nu mai sunt animale lovite pe stradă de mașini, iar salvarea animalelor sălbatice resimte o reală schimbare. Toate lucrurile pe care le considerăm a fi parte din societatea noastră, tot răul pe care l-am adus asupra umanității, nu sunt de neevitat. Poate ne putem schimba. Poate avem nevoie de o nouă direcție", a indicat Brian May.