Cadoul melodic al primăverii este revenirea neaşteptată a lui Ville Valo, solistul formaţiei HIM. Artistul cântă sub numele "VV" şi a postat cele 3 piese noi pe contul YouTube Heartagram. Aceste single-uri apar pe EP-ul "Gothica Fennica Vol. 1" şi le puteţi asculta în articol..

Povestea HIM a luat sfârşit în 2017, dar Ville Valo a continuat să cocheteze cu diferite proiecte muzicale. Rockstar-ul finlandez de 43 de ani care împodobea dormitoarele tuturor adolescentelor în postere la început de mileniu aplică reţeta consacrată de Love Metal pe aceste 3 noi track-uri. Cele 3 noi piese de pe EP-ul "Gothica Fennica Vol. 1" sunt "Saturnine Saturnalia", "Run Away from the Sun", dar şi "Salute the Sanguine". Vestea bună e că aceste piese ne duc înapoi la început de mileniu, în perioada de aur HIM.

Regăsim acele riff-uri întunecate, vocea blândă a lui Ville Valo, dar şi aerul baladesc şi tragic al single-urilor. Ce e drept ultimele 2 piese sunt puţin cam vesele şi prietenoase cu radio-ul, dar "Saturnine Saturnalia" este cu adevărat fidelă sound-ului love metal, cu o parte cu adevărat întunecată şi doldora de riff-uri tragice spre final. Toate cele 3 noi creaţii muzicale pot fi ascultate pe YouTube, Spotify, Apple Music şi alte platforme consacrate de streaming muzical. Acel "Vol. 1" din titlul EP-ului ne dă speranţe că vom mai auzi muzică de la inventatorul Heartagram-ului.

Ultimul album HIM a fost "Tears on Tape" lansat în 2013, iar la 4 ani distanţă de Anul Nou povestea grupului finlandez lua sfârşit. Ulterior Ville a colaborat cu veteranii finlandezi de la Agents pentru un release de muzică folk, care nu suna deloc a love metal. A mai colaborat şi cu Apocalyptica, gotherii britanici Mission, dar şi Jeff Walker de la Carcass şi chitaristul Hanoi Rocks Andy McCoy. Valo şi-a mai continuat prietenia şi colaborarea cu doppelgangerul şi starul "Jackass" Bam Margera în diferite proiecte cinematografice şi muzicale.

În februarie 2019 Valo şi chitaristul Esa Pulliainen au lansat un album numit "Ville Valo & Agents", care a fost urmat de un scurt turneu. Piesele au fost bazate pe melodiile lăsate în urmă de legenda finlandeză Rauli "Badding" Somerjoki.