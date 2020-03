George R.R. Martin profită de izolare pentru a termina următoarea carte Game of Thrones

Cum întreaga populație se află în autoizolare la domiciliu pentru a stopa răspândirea coronavirusului, scriitorul celebrei serii se folosește de această perioadă pentru a lucra la următorul volum.

Fiecare dintre noi încearcă diferite metode de a ne ține mintea ocupată în această etapă de izolare. Unii se concentrează pe domeniul profesional, lucrând de acasă, alții vizionează filmele sau citesc cărțile care erau de mult timp pe "to do list". Alții încearcă să fie cât se poate de productivi, finalizând proiecte uitate "în sertar". Din această ultimă categorie face parte și creatorul mult iubitei serii "A Song of Ice and Fire". George R.R. Martin își petrece timpul în casă, scriind la volumul "The Winds of Winter".

Pe blogul personal, scriitorul a transmis câteva cuvinte despre sesiunea creativă din timpul pandemiei de coronavirus:

"Pentru cei care sunt îngrijorați pentru mine, da, sunt conștient că fac parte din categoria vulnerabilă a populației, având în vedere vârsta și condiția fizică. Dar mă simt bine în prezent și luăm măsuri de precauție. Sunt într-un loc izolat, însoțit doar de un singur membru al echipei și nu am de gând să merg în oraș sau să mă văd cu cineva. Sincer să fiu, petrec mai mult timp în Westeros decât în lumea reală, scriind în fiecare zi. Lucrurile sunt destul de sumbre în Cele Șapte Regate, dar poate nu atât de sumbre pe cât ar putea deveni aici".

Volumul a avut de-a lungul timpului mai multe termene limită, niciunul dintre acestea fiind respectat. "The Winds of Winter" este cel de-al șaselea volum al seriei "A Song of Ice and Fire", baza serialul Game of Thrones.

