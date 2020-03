The Killers are un material nou pentru fani şi îl anticipează prin lansarea single-ului "Caution". Este o piesă care sună atemporal, dar ar putea fi uşor plasată în anii '70, poate şi datorită contribuţiei chitaristului Lindsey Buckingham. Vă invităm să ascultaţi noul track în articol şi să aflaţi când soseşte noul album.

"Caution" este un single de pe viitorul album The Killers, "Imploding the Mirage", care va sosi pe 29 mai, prin Island Records. Acesta este al şaselea album de studio al muzicienilor din Las Vegas. Ce auzim aici este un imn optimist şi ritmat, care include un solo marca Lindsey Buckingham, legendarul chitarist de la Fleetwood Mac. Acordurile sale ne duc în anii '70, iar vocea lui Brandon Flowers, amplificată de ecou pare gata să umple stadioane şi să anime milioane de fani.

Pe lângă acele influenţe, auzim un aranjament muzical în stilul lui Bruce Springsteen din anii '80. Brandon Flowers a reuşit mereu să combine sunetul deceniilor trecute cu o sensibilitate indie modernă, care prinde la public. Se pot face şi comparaţii cu "Summer of '69" al lui Bryan Adams în cazul noului track sau chiar cu "Boys of Summer" de la Don Henley.

Trupa a lucrat cu producătorii Shawn Everett şi Jonathan Radio de la trupa Foxygen la noul album, care a fost înregistrat în Los Angeles, Las Vegas şi Park City, Utah. Pe LP vom auzi contribuţii ale unor artişti ca Lindsey Buckingham, kd lang, Wess Blood, Blake Mills şi Lucius. O colaborare care chiar se potriveşte cu sound-ul The Killers este cea cu Adam Granduciel, de la War on Drugs. De fapt şi noul single sună foarte mult a War on Drugs şi track-ul care le-a adus Grammy-ul acum câţiva ani, "Pain".

Pe lângă anunţarea unui nou album, artiştii au confirmat câteva concerte în Marea Britanie şi Europa, care vor avea loc în această vară. Trupa e totuşi precaută cu acele date, anunţând că nu sunt bătute în cuie, din cauza pandemiei de coronavirus.

The Killers este o trupă de rock alternativ şi indie rock, activă din anul 2001 şi având vânzări de peste 28 de milioane de albume. Este cel mai de succes grup muzical sau artist din Nevada.