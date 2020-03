Live Nation şi AEG sunt cei mai mari promoteri de concerte din America de Nord, iar aceştia au decis să oprească toate concertele din SUA, dar şi pe cele internaţionale până în aprilie. Marii promoteri s-au coalizat în jurul acestei decizii şi au luat măsuri similare. Avem detalii în articol.

Live Nation şi AEG au solicitat artiştilor care se află deja în turneu să revină acasă pe fondul temerii legate de pandemia Covid-19. O coaliţie formată de agenţii de booking şi de promoteri a emis o declaraţie oficială, prin care anunţă că dezvoltă "cele mai bune practici pentru a proteja artiştii, fanii şi staff-ul din industria concertelor". Coaliţia este formată din Live Nation, AEG, Creative Artists Agency (CAA), William Morris Endeavor (WME), Paradigm şi United Talent Agency (UTA).

Deocamdată toate marile evenimente din martie sunt amânate. Evenimentele locale la scară mică rămân în cărţi, doar dacă respecta ghidajul autorităţilor locale. Agenţiile au promis flexibilitate în reprogramarea concertelor, festivalurilor şi evenimentelor live. Îngrijorarea cea mare vizează turneele globale de anvergură, precum cele Rolling Stones, Robert Plant sau Justin Bieber, care debutează în mai. În ultima săptămână, odată cu declararea pandemiei am văzut EURO 2020 amânat cu un an şi presiuni pentru a amâna şi Olimpiada de Vară din Tokyo.

Festivalul South by Southwest a fost anulat, iar Coachella a fost amânat. În New York adunările de mai mult de 500 de oameni sunt interzise. Au început să fie scoase din program meciurile NHL şi NBA din SUA, dar şi meciurile din competiţiile europene de fotbal. Iată şi câţiva dintre artiştii şi trupele care se află acum în turneu şi îşi vor amâna concertele din martie: Billie Eilish, Tame Impala, The Strokes, Michael Buble, Post Malone, Maluma, Cher, Trippie Redd şi Slipknot.

My Chemical Romance şi-a amânat turneul din Japonia, iar Queen, Green Day şi YUNGBLUD au renunţat să mai cânte în Asia. Pearl Jam şi-a anulat concertele din America de Nord, iar KISS a anulat temporar întâlnirile meet & greet cu fanii. Miley Cyrus a pus pe hold concertul umanitar din Australia, iar pe plan local toate evenimentele de la Sala Palatului din martie au fost amânate.