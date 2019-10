Legenda thrash cântă în noua piesă despre faptul că "nu e nici o trupă metal pe care să nu o fi influenţat". "Do Or Die" este probabil piesa thrash cu cea mai intensă reprezentaţie vocală din ultimii ani. Videoclipul este plin de personalitatea muzicienilor, surprinşi plini de energie într-un concert doldora de efecte pirotehnice. Aceasta este prima piesă în noua componenţă Machine Head.

Robb Flynn a trebuit să creeze un nou lineup după plecarea simultană a chitaristului Phil Demmel şi a toboşarului Dave McClain în 2018. Rezultatul sună totuşi bine şi evocă amintiri din albumele Machine Head din anii '90. E lesne de priceput de unde provine toată ura amintită de solist în versuri: reacţia negativă a publicului la schimbarea de lineup. Flynn cântă chiar şi despre meme-uri, videoclipuri YouTube în care fanii reacţionează la piese şi alte lucruri trendy în epoca snowflake.

Toate pe un fundal cu BPM ridicat, tobe furioase şi o chitară care pe final invocă sunetul thrash Bay Area de la început de ani '90. Videoclipul este regizat de către Marius Milinski. Piesa nouă a fost produsă de către solistul Machine Head Robb Flynn, alături de Zach Ohren, la Sharkbite Studios din Oakland, California. De mixaj s-a ocupat Russ Russell, care a mai colaborat cu At The Gates, Napalm Death şi Sikth.

"Do Or Die" a fost înregistrată în luna decembrie a anului trecut, de către Flynn, basistul Jared MacEachern şi toboşarul de la Warbringer Carlos Cruz. Odată cu acest single au fost promise şi alte piese noi, dar nu şi un album. Robb Flynn and co vor să lanseze câteva single-uri şi să intre într-un ritm care să satisfacă marii fani ai trupei. 2020 va fi un an important pentru Machine Head, care va susţine o serie de concerte în 2 acte.

În primul act vom asculta albumul "Burn My Eyes" din 1994, în componenţa originală a trupei, iar în al doilea act intră noul lineup cu albume mai noi. Machine Head cântă la Bucureşti pe 12 mai 2020, la Club Quantic. România a fost inclusă pe harta turneului aniversar de 25 de ani "Burn My eyes". Piesele de pe LP-ul clasic al grupului au fost recent re-înregistrate de Flynn şi colegii de trupă.