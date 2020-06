Machine Head a început anul cu lansarea single-ului "Circle the Drain", o piesă anti Valentine's Day care a sosit în februarie. De la mesaje despre relaţii eşuate ajungem la punctul fierbinte al momentului: brutalitatea poliţiei şi revoltele din SUA, descrise în noua piesă "Stop The Bleeding". Acest single face parte dintr-un release digital numit "Civil Unrest", care mai include şi piesa "Bulletproof" ca B Side. Robb Flynn, solistul Machine Head şi Jesse Leach îşi îmbină impecabil growl-ul în noua creaţie thrash metal.

Videoclipul "Stop the Bleeding" a fost regizat şi editat de către Mike Sloat. Materialul video a fost filmat pe străzile din Oakland, California în cazul lui Flynn şi în Kingston, New York în cazul lui Jesse. Creierul Machine Head a descris astfel această creaţie nouă:

Am compus şi am cântat versurile miercuri, pe 27 mai 2020, ziua când 4 oficeri l-au ucis pe George Floyd şi nu au fost acuzaţi de nimic. Acea zi a fost învăluită în proteste şi revolte în toată America. Am condus în Oakland, trecând pe lângă demonstraţii ample, care se petreceau deja şi furios am scris tot ce simţeam după ce am văzut filmarea oribilă. În câteva ore ceea ce doream să exprim, ceea ce doream să spun a fost înregistrat pe piesă.

Am decis să pun versurile pe un instrumental numit "Stop the Bleeding", pe care îl înregistrasem în decembrie 2018 cu Jared (MacEachearn, basistul de la Machine Head) şi Carlos Cruz, de la trupa Warbringer la tobe.