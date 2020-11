"My Hands Are Empty" este o piesă nouă, care încorporează atât coruri masculine ce par a se uni într-o chemare la război, cât şi riff-uri ce amintesc de piese Machine Head mai vechi. Spre final parcă auzim elemente din "Bulldozer" sau mai recentul "Triple Beam". Acest track îi aduce împreună pe creierul trupei, Robb Flynn şi pe chitaristul original Logan Mader, în prima lor colaborare după 24 de ani. Clipul este plin de filmări cu încetinitorul, secvenţe ritualice, ploi torenţiale şi machiaje întunecate.

Metaliştii din San Francisco Bay Area au segmentat melodia în secţiuni corale profunde şi unele foarte dure de thrash pur. Single-ul a sosit prin Nuclear Blast şi include colecţii de riff-uri tipice Machine Head şi un solo energic spre final. Versurile sunt despre depresie, adicţie de opiacee şi nefericire. În ploaia torenţială protagoniştii clipului se eliberează de traume zdrobind obiecte sau rupându-şi chingile şi cătuşele.

Robb Flynn explică astfel mesajul piesei:

Am câţiva membri ai familiei care au învins dependenţa de opiacee şi câţiva care încă se luptă cu adicţia. E dureros de privit şi îi fac faţă cu mare dificultate. Aceasta este o piesă de tristeţe, dar e şi ceva speranţă la mijloc. Mi-am învins propriile dependenţe de droguri şi putem lupta cu asta cu toţii, împreună şi să ne împărţim durerea cu toată lumea.

Muzical am vrut să abordez piesa ca în "Through the Ashes of the Empires", cu un vibe grandios încă de la început, cu o melodie vocală care m-a bântuit zi şi noapte. Am trimis-o la unul dintre colaboratorii noştri, Joel Wanasek şi el a revenit cu o nouă profunzime şi dimensiuni, cu clape şi viori care au adus piesă la viaţă. Am adăugat armonia de chitară în chorus imediat după şi am ştiut că avem ceva special.