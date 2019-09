Live-ul lui Armin van Buuren de la UNTOLD 2019 este pe primul loc în topul Billboard

Atunci când nu stabileşte recorduri pentru numărul de ore consecutive de mixaj, Armin van Buuren cucereşte topurile cu reprezentaţiile sale live. Transmisiunea live a show-ului reputatului DJ de la UNTOLD 2019 se află pe primul loc în topul Billboard. Avem detalii despre performanţă în articol.

Topul american Billboard s-a diversificat în ultimii ani, cu sub-secţiuni dedicate transmisiunilor live prin social media. Ei bine în această categorie domină Armin cu live-ul de la UNTOLD din acest an. DJ-ul olandez ocupă locul întâi în Top Billboard Facebook Live. E vorba despre un set de peste 7 ore de mixaj, împărţit în două video-uri Facebook Live.

Primul conduce plutonul de clipuri pe luna august 2019. Ierarhia publicată de Billboard recapitulează activitatea pe Facebook Live pe luna august 2019. Este realizat prin tracking de către compania de analytics media Shareablee. Pentru a stabili clasamentul se iau în calcul reacţii, comentarii, partajări şi vizualizările din primele 7 zile.

Armin van Buuren îşi începea stream-ul de pe 2 august cu următoarea postare pe Facebook:

Mândru să fiu aici la aniversarea de 5 ani de UNTOLD. Hai să facem asta o noapte de neuitat!

Postarea a fost însoţită de un clip transmis live, cu lungime de 5 ore, prima parte a setului său. A doua parte este şi ea luată în calcul de topul Billboard ocupând locul 9 pe luna august. Set-ul lui Armin a strâns peste 30.000 de comentarii, peste 7000 de partajări şi 22.000 de reacţii în primele 7 zile. În aceeaşi perioadă a fost vizionat de 535.000 de ori.

Cele mai multe reacţii le-a avut totuşi Alicia Keys, cu un upload de reprezentaţie live de pe 25 august. Slipknot se află de asemenea în clasament, atât pe locul 3, cât şi locul 6 şi pe locul 10. În august trupa a lansat albumul "We Are Not Your Kind", iar concertele sale transmise pe Facebook au strâns zeci de mii de vizualizări, reacţii şi comentarii.

La începutul acestei luni puteam asculta şi imnul UNTOLD 2019, "Something Real", de la Armin van Buuren şi Avain Grays, cu un videoclip filmat la festivalul din acest an. La ediţia aniversară din 2019 au mai făcut senzaţie şi Robbie Williams, David Guetta şi Steve Aoki.