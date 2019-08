Robbie Williams și tatăl său au emoționat publicul de la UNTOLD 2019 - FOTO

Robbie Williams a susținut un concert memorabil pe scena de la UNTOLD 2019, cântând împreună cu peste 70.000 de oameni prezenți pe Cluj Arena. Una dintre surprizele serii a fost duetul lui Robbie cu tatăl său, precum și povestea emoționantă împărtășită de artistul britanic.

Show-ul lui Robbie Williams a avut loc pe scena principală și a durat o oră și jumătate. Robbie a avut alături de el peste 50 de muzicieni și dansatori, energia fiind la cote maxime încă de la debutul concertului.

Robbie și-a întâmpinat fanii cu hitul "Let Me Entertain You", la finalul adresându-se celor peste 70.000 de persoane din public.

"Permiteți-mi să mă reintroduc. Sunt Robbie F*cking Williams!", a strigat Robbie unei arene pline ochi, ce nu mai contenea să aplaude.

După alte câteva piese din repertoriul personal, dar și cover-uri, Robbie a invitat publicul la dans, punând la bătaie și câteva premii.

"Vă simțiți bine? Oook. Ați dansat astăzi? Arătați-mi cum dansați. Cei mai buni dansatori din seara asta vor primi tricouri de la mine", a anunțat artistul englez.

Robbie Williams și-a invitat tatăl pe scenă

Robbie Williams le-a arătat clujenilor și latura sensibilă, povestind mulțimii despre influența pe care tatăl său a avut-o asupra sa, inspirându-l în a urma o carieră în muzică.

"Când eram foarte mic, mergeam să-l văd pe tatăl meu la muncă. Tatăl meu spunea glume și cânta, ăsta era job-ul lui. Iar eu am stat lângă scenă, într-o noapte, și am văzut cum a ținut audiența în podul palmei sale pentru întreaga seară. A fost maiestuos. În acel moment am știut exact ce vreau să fiu când o să cresc mare. Doamnelor și domnilor, în acea seară, tatăl meu cânta piesa asta", a spus Robbie, invitându-și tatăl pe scenă.

Duetul a fost savurat de public, emoția celor de pe scenă ajungând la miile de fani din arenă.

"Să vă spun un secret? El nu era tatăl meu. E un român pe care l-am găsit pe stradă și care știa toate cuvintele", a glumit Robbie la finalul duetului cu tatăl său.

Robbie Williams a cântat pe scenă cu o fană

Show-ul lui Robbie a fost piperat de un moment de maximă tensiune pentru una dintre fanele sale. Artistul britanic a ales o domnișoară din primele rânduri și i-a lansat o provocare. A invitat-o să completeze versurile pe care acesta el va începe, urmând să primească un premiu din partea sa: un tricou și o întâlnire cu el, după show. Spre încântarea publicului, tânăra a știut versurile, ulterior fiind invitată să urce chiar pe scenă alături de Robbie.

Robbie: "Puteți cânta mai tare decât Anglia"

Interacțiunea lui Robbie Williams cu publicul din Cluj a fost constantă pe parcursul întregii seri. Impresionat încă de la început de forța cu care fanii prezenți pe Cluj Arena cântau alături de el, Robbie le-a propus un joc.

"Cluj, cred că puteți cânta foarte foarte tare, dar eu am fost la un festival în Anglia săptămâna trecută. Puteți cânta mai tare decât cei din Anglia? Ok, să vedem, voi testa această teorie. "

Robbie trece apoi publicul prin hituri noi și vechi precum "Rehab", "Living On A Prayer", "Take On Me" și "Staying Alive", la finalul intervenției concluzionând că noi putem cânta la o intesitate mai mare decât englezii.

Robbie Williams a concertat pentru prima oară în România în 2015. Show-ul a avut loc pe 17 iulie în Piața Constutuției din București, artistul britanic fiind întâmpinat de 65.000 de spectatori.

Concertul de la Cluj-Napoca a fost unul special, artistul britanic alegându-și pentru anul 2019 doar câteva concerte în întreaga lume. În această selecție a fost inclus și festivalul UNTOLD.