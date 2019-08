După o îndelungă aşteptare şi multe teasere, Slipknot a lansat în sfârşit albumul cu numărul 6, "We Are Not Your Kind". Cu un nume născut dintr-un vers al single-ului "All Out Life" de anul trecut, acest LP este în acelaşi timp foarte Slipknot, dar şi foarte diferit de ce am auzit până acum.

Înainte de lansarea lui "We Are Not Your Kind", am putut asculta single-uri precum "Birth of the Cruel", "Unsainted" şi "Solway Firth". Slipknot a inaugurat şi noi măşti atunci când a început turneul cu câteva luni în urmă, finisate apoi şi accesorizate cu noi costume albe în ultimele săptămâni. Într-o mare măsură grupul american de 9 muzicieni nu mai este la fel, dar a încercat tot posibilul să aducă înapoi agresivitatea de pe materialul "Iowa" din 2001 pe noul disc. Asta la 20 de ani de la primul LP din carieră...

Au trecut 5 ani de la LP-ul ".5: The Gray Chapter", iar Slipknot a schimbat un percuţionist şi Corey Taylor a ajuns purtătorul de cuvânt neoficial al lumii rock. A ajuns cumva preferatul tabloidelor care mai acoperă şi rock-ul uneori şi nu ştim sigur dacă asta îl deranjează sau încântă. Solistul a avut propriul "meci" cu tabloidele care l-au urmărit pe parcursul divorţului său şi al noii poveşti de dragoste, care în curând va culmina cu o nuntă.

Dar noul album nu este doar despre asta, deşi agresivitatea unor versuri e clar îndreptată spre cei care îşi bagă prea mult nasul în familia Knot. "We Are Not Your Kind" are 14 piese şi nu te poţi desprinde de senzaţia că asculţi o coloană sonoră de film horror atunci când dai play. Sunt şi câteva interludii care te introduc în atmosferă, iar sample-urile mixate ale DJ-ului , care erau înnebunitoare pe primele LP-uri au revenit, poate chiar prea mult, acoperind virtuozitatea chitariştilor şi basistului uneori.

Iată tracklist-ul noului album:

Insert Coin Unsainted Birth of the Cruel Death Because of Death Nero Forte Critical Darling A Liar's Funeral Red Flag What's Next Spiders Orphan My Pain Not Long for This World Solway Firth

Corey Taylor cântă mai des "curat" decât înainte şi parcă niciodată nu am avut atâtea piese cu aer de baladă pe un LP Slipknot. "A Liar's Funeral" pare spre exemplu un "Snuff 2.0", iar "Not Long For This World" aduce cu "Circle", combinat cu un aer puternic de Stone Sour, celălalt proiect muzical al lui Corey. Corey Taylor a canalizat în muzică cele 18 luni de suferinţă prin care a trecut după despărţirea de soţia sa, Stephanie Luby. Cei doi au fost împreună între anii 2009 - 2016.

Taylor a trebuit să se reconstruiască sufleteşte şi în acea perioadă a scris versurile pentru noul album. Conflictul din 2019 cu percuţionistul Chris Fehn a pus sare pe răni, dar familia Knot a rămas unită, iar maggots (numele dat fanilor trupei) sunt mai încântaţi ca oricând de piesele noi. E de ajuns să ne uităm la hype-ul din social media şi vizualizările de pe YouTube şi vom vedea că Slipknot a rămas un nume uriaş în metal.

Recenziile noului album sunt majoritar pozitive, deşi secţiunile prea blânde, baladele sau porţiunile instrumentale sunt numite un act de "auto sabotaj", mai degrabă decât să ajute conceptul LP-ului. Duritatea e totuşi la posturi, ca şi chitarele "răguşite".