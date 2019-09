Episodul #3 din Vocea României 2019 atrage 11 concurenți noi. Află care sunt aceștia

Descoperă ce concurenți au trecut de audițiile pe nevăzute de la Vocea României 2019, în cel de-al treilea episod. Citește rezumatul emisiunii din 20 septembrie.

A treia seară a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României a fost încărcată de momente impresionante, voci ce i-au cucerit pe jurați și piese care au ajuns la inimile tuturor.

Echipele de la Vocea României 2019 arată acum astfel:

Smiley : Zoe Grigoraș, Iuliana Preda, Daniel Tudor, Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu, Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică, Renee Santana

: Zoe Grigoraș, Iuliana Preda, Daniel Tudor, Dragoş Alecsa, Doru Ciutacu, Gabriel Bîscoveanu, Daniela Răduică, Renee Santana Irina Rimes : Bogdan Dumitraș, Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu, Cristina Dima, Maria Crăciun

: Bogdan Dumitraș, Emanuela Gherasim, Marina Arsene, Alessandro Dănescu, Cristina Dima, Maria Crăciun Tudor Chirilă : Mădălina Lefter, Bogdan Ghirău, Jasmina Răsădean, Maria Farcaș, Andreea Ciocoi

: Mădălina Lefter, Bogdan Ghirău, Jasmina Răsădean, Maria Farcaș, Andreea Ciocoi Horia Brenciu: Mălina Ciarnău, Luiza Constantin, Alexandru Bugan, Viana și Cristina Deliu, Chris Tapor, Adriana Simionescu

Gabriel Bîscoveanu - "In My Blood"

Gabriel are 17 ani și este elev. A venit la Vocea României datorită fostei sale prietene pe care a cunoscut-o într-o tabără de muzică. Fire romantică, tânărul a purtat la audiții talismanul în formă de inimă ce i-a aparținut iubitei sale. Acesta i-a purtat noroc deoarece interpretarea sa a piesei "In My Blood" i-a cucerit pe Irina, Smiley și Horia.

"Bravo, mă! Ești bun!", i-a spus Smiley.

Irina a recurs la o modalitate atipică de a-l convinge pe Gabriel să vină în echipa sa. Foștii săi concurenți, Dora Gaitanovici și Feihong Basigu au vorbit în locul antrenoarei.

"Îmi dau seama ce simți. Am ales-o pe Irina din instinct. Ne-a învățat să ne valorizăm la maximum. Ne-a învățat să fim o echipă, să fim o familie", a spus Dora.

Au urmat promisiunile lui Horia care, pe lângă ajutorul din cadrul emisiunii, a menționat că îl poate împăca cu fosta iubită. După toate vorbele antrenorilor, a sosit momentul alegerii, iar Gabriel a decis că "domnul" Smiley este antrenorul potrivit.

Daniela Răduică - "Mai rămâi și nu pleca, iubirea mea

În vârstă de 51 de ani, Daniela este solistă și actriță la Teatrul de Revistă "Toma Caragiu" din Ploiești. Deși consideră că Vocea României este o provocare, mai ales că în cadrul acestei emisiuni participă preponderent tineri, Daniela este de părere că muzica poate fi cântată la orice vârstă. Piesa Aurei Urziceanu pe care a interpretat-o concurenta i-a convins pe Smiley și Irina.

Irina a declarat că s-a întors cu teamă deoarece vocea Danielei este una lucrată și puțin flexibilă, însă o voce care merită să fie la această emisiune.

"Eu m-am întors din tot sufletul", a spus Smiley, menționând că a avut impresia că este o puștoaică care întâmplător a cântat muzică ușoară românească.

Daniela l-a ales pe Smiley pentru că a fost cel care care s-a întors primul. "Îmi plac oamenii hotărâți", a declarat aceasta.

Viana și Cristina Deliu - "Mon mec à moi"

Cristina și Viana au marcat o premieră la Vocea României - primul duo. În vârstă de 40 și 43 de ani, surorile Deliu sunt niște artiste ce locuiesc în Franța. Sunt profesoare de chitară și pian, soliste și dansatoare. Au ajuns la Vocea României dintr-o glumă - au dat cu banul. Au urcat pe scenă și i-au cucerit pe Brenciu și Smiley cu momentul lor muzical.

"Este prima oară când avem un duet la Vocea României. Recunosc că nu aveam cum să nu mă întorc. Când am auzit două voci am zis <<bă, nu se poate>>!, a spus Smiley. "Eu abia aștept să începem colaborarea. Sunt pregătit pentru voi. Smiley are probleme la studio. Eu sunt numai pentru voi. Eu am un studio mai mic, dar ăla, atât de mic e voinic și vă așteaptă", a continuat Horia.

Cele două au hotărât să meargă la "domnul Braciu", Horia fiind extrem de încântat că a fost ales.

Cristina Dima - "Your heart is as black as night"

Audițiile de la Vocea României 2019 sunt prima încercare în acest domeniu a concurentei de 25 de ani. Tânăra a menționat că scopul său a fost la ajungă în această etapă a concursului. Nu doar că urcat pe scenă, dar a și întors două scaune cu o interpretară extrem de plăcută. Irina și Tudor au fost cei care au apăsat butonul.

"Ai vână, ai sânge fierbinte. Ai calități pentru a te califica cât mai sus, i-a spus Irina concurentei.

Tudor i-a promis că va încerca să îi facă vocea și mai specială, însă alegerea Cristinei a fost Irina. Concurenta își dorește să promoveze jazzul și a simțit că rezonează mai bine cu Irina în această direcție.

Chris Tapor - "Ne me quitte pas"

Originar din Paris, Chris are 57 de ani, este compozitor și textier. A venit în vacanță în România, dar, alături de prietenele sale, concurentele Cristina și Viana Deliu, a participat și el la audițiile de la Vocea României. Nu îi cunoaște pe niciunul dintre antrenori și a sperat să se întoarcă doar unul ca să nu aibă de făcut o alegere. Interpretarea sa l-a convins pe Horia Brenciu, care s-a declarat foarte bucuros că a apăsat butonul.

Adriana Simionescu - "My King Of Love"

Adolescenta de doar 16 ani a venit la Vocea României să-și dovedească calitățile vocale și să iasă din tiparele familiei. Vrea să fie cunoscută pentru că poate cânta, și nu pentru că este fiica lui Adrian Minune. Concurenta l-a cucerit pe Horia Brenciu.

"Știu ce înseamnă să duci povara unui nume. Te admir pentru dorința ta de a demonstra lucrul asta și îmi pare foarte bine că Horia s-a întors și vă doresc mult succes. Bravo!", a spus Tudor Chirilă.

Maria Farcaș - "Seven Nation Army"

Maria are 18 ani și a simțit dintotdeauna o chemare pentru muzică. Viața sa nu a fost roz, mama sa părăsind-o, însă a primit tot suportul de tatăl său. Acesta a susținut-o și i-a fost alături și la audițiile de la Vocea României. Maria a cântat piesa "Seven Nation Army" într-o variantă jazzy și a reușit să întoarcă toate scaunele.

"Maria, ai cântat foarte interesant. Îmi plăcea bariera asta vizuală pentru că mă face să fiu foarte atentă la vocea ta și ce transmiți cu ea și de asta nu m-am întors la început, dar mă bucur că m-am întors la final", a comentat Irina Rimes. "Mi-a plăcut foarte, foarte tare această stare dublă a ta, adică deși izolată, erai conectată, ceea ce e un paradox interesant, cel puțin la 18 ani. Mi-a plăcut c-ai o siguranță foarte mare și mi-aș dori să dezvoltăm această siguranță, să o păstrăm și să o ducem pe culmi și mai înalte de siguranță și, de ce nu, de nebunie la Vocea României. De aceea îmi scot pălăria de pescar în fața ta și sper să te pescuiesc în echipa mea", a spus Chirilă.

Maria s-a lăsat pescuită de Tudor pentru că a ales să meargă în echipa lui.

Maria Crăciun - "Proud Mary"

Maria are 18 ani și cântă de la o vârstă fragedă. A participat la diverse concursuri muzicale, a cântat cu Al Bano și a interpretat în fața Papei în cadrul Concertului de Crăciun de la Roma. Înfățișarea sa drăgălașă, de păpușă, a ascuns o voce puternică și matură. Doar Irina a apăsat butonul.

"Arăți cum îmi imaginez eu că arată Scufița Roșie. Ai o voce foarte puternică. Nu mă așteptam la imaginea asta, am rămas șocat când te-am văzut. Mă bucur că s-a întors Irina", a spus Smiley.

Renee Santano - "Thank U"

Renee a fost cu siguranță a apariție remarcabilă în cadrul celui de-al treilea episod de la Vocea României. Tânăra este originară din Mexic și este rudă cu celebrul chitarist Carlos Santana. Legătura sa cu România s-a format când un producător de la noi a auzit-o cântând și au început să lucreze împreună. Renee a interpretat piesa lui Alanis Morissette, "Thank U" și a întors toate scaunele.

Antrenorii au purtat o conversație în limba engleză cu Renee și au convins-o, fiecare cum a putut, să vină echipa sa.

"Numele meu este Irina și sunt cea mai amabilă de aici. Ei sunt așa gălăgioși, vorbesc întruna. Te rog, vino în echipa mea. Îți ofer toată energia mea și ajutorul de care ai nevoie să ajungi cât mai departe pentru că ai o voce foarte bună. Ești o apariție și avem nevoie de astfel de apariții, am nevoie de astfel de apariții în echipa mea, așa că te invit în echipa mea cu toată inima", a spus Irina. "Renee, sunt Smiley. Sunt producător muzical, compozitor și am avut plăcerea să lucrez cu artiști latino-americani. Mi-a plăcut interpretarea ta. Cred că e prima oară când aud piesa asta cântată perfect. De asta m-am întors".

Discursul lui Smiley a convins-o pe Renee. Concurenta a mers în echipa lui.

Andreea Ciocoi - "Am I The One"

Andreea are 22 de ani și a venit la Vocea României hotărâtă să ajungă în echipa lui Horia Brenciu. Fire introvertită, tânăra a crezut că Brenciu este cel mai potrivit să o învețe cum să devină un entertainer. Momentul său din audiții a întors toate scaunele.

"Nu știu dacă am experiența în blues a lui Smiley, dar cred că vocea ta nu este potrivită doar blues-ului, cred că sunt o grămadă de alte piese pe care le poți cânta și cred că am experiență în a descoperi exact ce vor și ce pot să cânte concurenții, așa că aș vrea tare mult să îți ofer posibilitatea să te descoperi și în altă variantă împreună cu mine", a spus Chirilă.

Horia Brenciu a folosit psihologia inversă și, în loc să o atragă în echipa sa, a împins-o la Chirilă. Iar Andreea a decis, în cele din urmă, că Tudor este un antrenor mai potrivit pentru ea decât Horia Brenciu.

