Celine Dion a lansat 3 piese noi: "Lying Down", "Imperfections" şi "Courage" - AUDIO

Celion Dion a revenit pe scena muzicală, lansând 3 piese noi, "Courage", "Lying Down" şi "Imperfections". Odată cu aceste 3 track-uri a sosit şi vestea unui turneu global, dar şi un mesaj de dragoste şi împăcare oferit de artistă. Vă invităm să ascultaţi noile melodii în articol.

"Lying Down", "Imperfections" şi "Courage" sunt 3 single-uri de pe viitorul album al lui Celine Dion. Materialul se numeşte "Courage" şi va debuta pe 15 noiembrie prin Sony Music Entertainment Canada/Columbia. Înainte de aceste release-uri am putut asculta melodia "Flying On My Own", care a debutat în ultima noapte de rezistenţă în Las Vegas a artistei, în luna iunie.

Recent au apărut zvonuri că Celine Dion ar urma să susţină un concert pe Arena Naţională din Bucureşti în vara anului viitor. Încă aşteptăm confirmarea lor, dar până atunci ştim că artista pregăteşte un turneu global, primul de la moartea soţului său din 2016.

"Courage" este albumul cu numărul 12 în limba engleză al lui Celine şi vine după o pauză de 6 ani de la "Loved Me Back to Life", o colecţie de piese lansată în 2013. Legendara voce canadiană a surprins pe toată lumea cu alegerea sa, atunci când a lansat piesa "Ashes" anul trecut, compusă special pentru coloana sonoră a filmului "Deadpool 2". Faptul că starul filmului, Ryan Reynolds este tot canadian e posibil să fi influenţat această alegere.

Revenind la noile single-uri, "Courage" este o piesă inspirată din trăirile artistei, care a trebuit să îşi reconstruiască sufletul după pierderea soţului. E despre curajul de a trece mai departe şi de a descoperi un nou capitol din viaţă. "Lying Down" e genul de baladă care începe moale, dar ajunge înălţătoare la refren şi are acel aer de hit care urcă pe locul întâi în topuri şi stă multă vreme acolo.

Este o compoziţie mai complexă, care include orchestraţie şi percuţie, aducând un uşor aer cinematic. "Imperfections" schimbă total vibe-ul, fiind o piesă pop dansabilă. Celine a lucrat la noile piese de pe viitorul album cu Sia şi David Guetta, iar "Imperfections" a fost compusă alături de cantautorul Lauv.

Turneul global "Courage" a început pe 18 septembrie în Quebec City şi va include numeroase opriri în Canada şi SUA în acest an, plus Europa anul viitor. 66 de concerte sunt programate doar în America de Nord.