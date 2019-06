Luna iunie este una a marilor lansări pentru Netflix, între sezonul 5 din "Black Mirror" şi pelicula SF "I Am Mother". Nu lipsesc documentarele cu tematică muzicală, precum "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese". Creaţia lui Martin Scorsese a primit un nou trailer, pe care îl puteţi viziona în articol.

Filmul a fost descris de Scorsese ca "parţial documentar, parţial film-concert, parţial vis febril". Netflix îl va lansa pe 12 iunie, iar "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese" acoperă perioada anilor 1975-1976. În acea perioadă Bob Dylan a colaborat cu nume mari precum Joan Baez, Mick Ronson şi T-Bone Burnett.

Documentarul va include un interviu cu laureatul Nobel pentru literatură, primul său interviu din ultimul deceniu. Filmări abandonate de decenii bune au fost restaurate şi incluse în această producţie. Vor mai fi intervievaţi şi Joan Baez, Rubin Carter, Sam Shephard şi Allen Ginsberg. Filmul îşi doreşte să captureze spiritul rebel al Statelor Unite în 1975 şi muzica plină de euforie a lui Dylan, care răsuna peste tot în toamna acelui an.

Împreună cu această producţie a lui Martin Scorsese va debuta şi un box set de 14 CD-uri, o colecţie de înregistrări din aceeaşi perioadă. Bob Dylan a început anul 2019 cu planuri mari, anunţând că va deschide propria distilerie de whiskey în Nashville, dar şi propria sală de concerte. Artistul a mai cochetat cu industria băuturilor spirtoase, lansând whiskey-ul "Heaven's Door" în 2018.

Distileria sa şi sala de concerte vor fi în aceeaşi locaţie, "Heaven's Door Distillery And Center For The Arts". Va fi deschisă în toamna anului 2020 şi va include o "bibliotecă de whiskey", un restaurant şi un spaţiu de concerte cu 360 de locuri. Fanii lui Dylan vor putea admira sculpturi în metal ale artistului, dar şi picturi ale sale.

Bob Dylan a intrat în istorie în toamna anului 2016, atunci când a devenit primul muzician care câştigă premiul Nobel pentru Literatură. Şi l-a ridicat după jumătate de an, în cadrul unei ceremonii restrânse.