Bob Dylan scrie istorie cu un nou record, după 6 decenii de muzică memorabilă

Bob Dylan reușește încă o dată să iasă din standardele industriei. Artistul american a înregistrat un nou record, ce se datorează creației sale muzicale, constant aflată în clasamantele vremii, din 1960 încoace.

Este primul muzician care a câștigat premiul Nobel pentru Literatură, iar creațiile sale continuă să iasă din tipare și să-și croiască drum către inimile ascultătorilor. Potrivit Billboard, Bob Dylan este primul și singurul artist cu câte un album în Top 40 din SUA în fiecare din ultimele șapte decenii, începând cu 1960.

Albumul care i-a adus acest record, completând un palmares deja copleșitor de hituri, este "Rough and Rowdy Ways", material lansat pe 19 iunie 2020 și plasat pe poziția a doua în topul albumelor din State. Cel de-al 39-lea disc de studio din prolifica și lunga carieră a lui Bob Dylan a obținut cea mai bună plasare în acest clasament, demonstrând că vârsta nu reprezintă nici pe departe un impediment în procesul creativ al reputatului muzician.

Însumând, pe scurt, reușitele care au contribuit la obținerea acestui nou record, nu mai puțin de 58 de LP-uri au intrat în Top 40, inclusiv albume live, unplugged, greatest hits și de cover-uri. În anii '60, Dylan a avut 8 albume în acest clasament, în anii '70 au fost 14, în '80 au fost 7, în '90 au fost 4, în '00 au fost 7, în '10 au fost 9, iar 2020 începe în forță cu un prim album ce obține cea mai înaltă poziție în topul american de până acum.

De pe albumul "Rough and Rowdy Ways", vândut în 53,000 de unități în SUA în doar prima săptămână, au fost extrase single-urile "Murder Most Foul", "I Contain Multitudes" și "False Prophet". Acesta este primul material cu piese originale al lui Bob Dylan de la "Tempest", din 2012, și include contribuții ale Fionei Apple și Blake Mills.

Lyric Video: Bob Dylan - False Prophet

Bob Dylan (79 de ani) este unul dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului 20, fiind un simbol al inovaţiei în muzică și cultură și totodată primul artist care a îmbinat muzica populară cu ambițiile intelectuale. Muzicianul a câștigat nenumărate distincţii de-a lungul vastei sale cariere, inclusiv 11 premii Grammy, un premiu Oscar şi un Glob de Aur. A fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 2000 a primit Polar Music Prize, iar în 2012 președintele Barack Obama i-a decernat Medalia Prezidenţială pentru Libertate (Presidential Medal of Freedom).

Bob Dylan a susținut două concerte în România. Primul spectacol a avut loc în 2010, în cadrul Never Ending Tour, cel mai recent având loc în iunie 2014.