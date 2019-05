Filmul-concert The Cure "Live In Hyde Park" ajunge în cinematografe în luna iulie

The Cure a susţinut un concert legendar în Hyde Park în vara anului 2018, filmat în 4K, iar momentele speciale au fost transformate într-un film-concert. Acesta va avea premiera în cinematografele din toată lumea pe 11 iulie, sub numele de "Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London".

Biletele pentru filmul "Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park London" vor putea fi cumpărate începând cu 6 iunie. În 2017 colaboratorul vizual al trupei, Tim Pope anunţase planuri pentru o producţie de genul. Concertul epic The Cure a fost menit pentru a aniversa 40 de ani de carieră pentru trupă şi a inclus piese clasice, cântate în faţa unei mulţimi de 65.000 de oameni.

Regizorul Tim Pope, aflat în spatele camerelor acestei pelicule a avut următoarele de spus:

Am lucrat alături de Robert (Smith, solistul trupei) în ultimii 37 de ani, din cei 40 de istorie a trupei şi am filmat grupul în format de 35 mm pentru "In Orange". "In Orange" este un film-concert din 1986. Am dorit ca persoanele care merg la cinema să simtă că se află în mijlocul acţiunii, în inima muzicii. Filmul nostru surprinde adevărata putere şi pasiune a muzicii The Cure pentru un public global. Robert însuşi va spune povestea şi totul este aliniat cu alte evenimente pentru aniversarea de 40 de ani. Pelicula va include propriul meu stil de giumbuşlucuri şi o combinaţie de materiale din colecţia lui Robert, care nu au mai fost văzute până acum: capturi Super-8, interviuri, materiale nelansate, reprezentaţii rare şi imagini din culise.

The Cure se pregăteşte să fie headliner la festivalul Glastonbury de luna viitoare. În acelaşi timp legendele britanice lucrează şi la un album nou, după 11 ani de pauză de la ultimul LP, "4:13 Dream". Deocamdată discul cu numărul 14 nu are titlu, dar Robert Smith and co au intrat în studio, asta e sigur. Pianistul grupului, Robert O'Donnell a indicat şi că acesta ar putea fi ultimul album al formaţiei.

Artiştii au fost introduşi în Rock and Roll Hall of Fame cu câteva luni în urmă, distincţia fiind înmânată de către Trent Reznor de la Nine Inch Nails la Barclays Center în Brooklyn.

The Cure va cânta la Bucureşti pe 22 iulie 2019, în cadrul festivalului Rock The City. Mai urcă pe scenă şi Editors, Firma şi God Is an Astronaut.