Billie Eilish a înregistrat un nou record, demonstrând că tinerii ascultă și albume

Într-o eră a streamingului, dominată de playlisturi, Billie Eilish reușește să schimbe regulile jocului cu un album de debut ce stabilește un nou record. Discul "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" a devenit cel mai ascultat album de rock /alternative din istoria platformei Apple Music pe un interval de o zi.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" a fost în ziua lansării cel mai ascultat album de pe Apple Music, din categoria rock/alternative. Statistica este valabilă pentru SUA, dar și la nivel internațional, discul debutând pe prima poziție în 96 de țări.

De asemenea, piesa "Bad Guy" este pe prima poziție în topul Daily Top 100 Global, devenind prima piesă rock/alternative care reușește să ocupe această poziție. În total, 8 dintre piesele lui Billie Eilish se regăsesc în Top 10 în clasamanetul global al Apple Music.

Evoluția albumului pe Spotify

Albumul a fost atractiv și pentru utilizatorii platformei Spotify. Potrivit unui site de monitorizare, discul a strâns în ziua lansării 46,93 milioane de stream-uri. Se ajunge astfel la o medie de 3,35 milioane de stream-uri pe piesă, albumul conținând 14 melodii.

La fel ca și în cazul platformei Apple Music, cea mai ascultată piesă de pe album este "bad guy". Această melodie este plasată pe prima poziție și în topul Spotify din România.

Următoarele piese, în ordinea popularității, sunt "Wish You Were Gay", "Bury A Friend", "All The Good Girls Go To Hell" și "When The Party’s Over". Aceste 5 track-uri au cumulat jumătate din totalul stream-urilor acestui album, respectiv 23.9 milioane.

Evoluția albumului de debut al lui Billie Eilish pe Spotify / Sursă: Kworb / MBW Analisys

Estimările Billboard

Billboard anticipează că albumul va debuta pe prima poziție în topul general. Vânzările estimate pentru prima săptămână se ridică la 275.000 de unități, ce se vor converti în 130.000 de exemplare, discul urmând să devină astfel cel de-al doilea cel mai bine vândut album al anului 2019, după LP-ul "DNA" al trupei Backstreet Boys.

După numărul de unități vândute în prima săptămână, Billie Eilish se va plasa cel mai probabil pe poziția a doua după Ariana Grande. Discul "Thank U, Next" al artistei americane a cumulat 360.000 de unități, potrivit Nielsen Music.

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" a fost lansat pe 29 martie, prin intermediul Darkroom/Interscope Records.

La doar 17 ani, Billie Eilish este un fenomen global, captând atenția publicului încă de la apariția primei sale piese, "ocean eyes". Melodia a fost urcată pe Soundcloud când Billie avea doar 13 ani, devenind virală în 24 de ore.

Primul EP a fost un real succes, înregistrând peste 5 miliarde de ascultări pe platformele digitale și a staționând 18 luni în clasamentul american Billboard 200. Susținând spectacole sold-out în toată lumea, Billie Eilish a depășit record după record.

Artista a reușit performanța de a înregistra peste un million de stream-uri în primele 24 de ore de la lansare, cu piesa "you should see me in a crown". Billie este totodată cel mai tânăr artist care a intrat în prestigiosul sondaj "Sound Of", realizat de BBC Radio 1 (2018).