Valentin Poienariu, vocea care l-a impresionat pe Adrian Despot

În timpul ultimei runde de audiții pe nevăzute, adolescentul de 17 ani a întors trei scaune și a surprins antrenorii cu abilitatea de a transmite emoție prin cântec.

Valentin are 17 ani și este din Mioveni. Împreună cu tatăl său, are o formație de muzică ușoară și populară. Valentin cântă la flaut, are calități vocale demne de luat în seamă, și pe lângă acestea, se ocupă și de compoziție. Până acum, a compus șase piese și dorește să lanseze un album.

Valentin dorește să fructifice aceste talente și această iubire pentru muzică, iar un pas care ar putea să îl ajute în această privință este reprezentat de concursurile muzicale.

Tânărul a participat în 2013 la show-ul "Next Star". Pe atunci în vârstă de doar 13 ani, Valentin a uimit publicul cu o interpretare emoționantă, dar, în același timp puternică, a piesei Larei Fabian, "Je t'aime". Juriul nu contenea să îi laude vocea, dar și înfățișarea.

După patru ani în care a exersat și s-a dezvoltat muzical, Valentin și-a îndeplinit un vis: acela de a cânta pe scena de la Vocea României. A ales să ne încânte urechile cu melodia " You Are So Beautiful" a lui Joe Cocker. Prestația sa, în care a pus mult suflet și emoție, i-a convins pe Loredana, Tudor și Adrian.

"Valentin, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că talent ți-a dat. Explică-mi, te rog, cum ai reușit tu, la 17 ani, să cânți melodia asta atât de intens și cu vocea asta atât de matură, și cu trăirile astea atât de mature", i-a spus Adrian concurentului. "Domnule, dă-mi voie să-ți strâng mâna, și după aia îți spun și de ce. Aștept momentul ăsta de șase ani, momentu-n care un puști va veni și va spune că își dorește de mic copil să fie pe scena asta. Bravo, domnule! Bine ai venit la Vocea României!", au fost vorbele spuse de Smiley.

Tudor Chirilă a făcut o trimitere la un moment din copilăria sa, când mergea la teatrul unde activa mama sa, teatru care, în prezent, îl are ca angajat. " Mi-aduc aminte că totul era enorm. Scena părea enormă, și pe măsură ce îmbătrânim, lumea se micșorează pentru noi. Și eu cred că lumea nu trebuie să se micșoreze, lumea trebuie să rămână mare, mare, mare, dar cine cred că păstrează lumea mare are un dar anume de la Dumnezeu. Tu ai un dar de a cânta și mi-aș dori foarte tare să fii în echipa mea".

Valentin l-a lăsat cu gura căscată pe Adrian care a mai adăugat că dacă ar fi fost întrebat de cineva dacă un puști poate cânta această piesă cu trăire și pasiune, ar fi fost sceptic. Este dificil ca la o vârstă fragedă să ai coerență, așa cum s-a exprimat Adrian, de a găsi acele sentimente intense care să ajute la o asemenea interpretare.

"Poate sufletul tău este mai mare decât vârsta ta fizică. Îți mulțumesc că ne-ai primit pe frecvența ta în această seară, și că ne-ai trimis atâta emoție și atâta plăcere de a asculta un cântec care, practic, a căpătat o altă aură prin interpretarea ta", a declarat Loredana.

Simțind că vor face lucruri frumoase în cadrul emisiunii, Valentin a ales să meargă în echipa lui Adi Despot, omul căruia îi place să lucreze cu tineri. "Ce sădești în primii ani în sufletul unui copil, și în mintea lui, alea sunt semințele care vor încolți și vor da roade mai târziu. E o responsabilitate foarte mare, dar mi-o asum cu mare drag".