Sia lansează în noiembrie primul album de Crăciun din carieră, "Everyday Is Christmas"

Pe 17 noiembrie, Sia va lansa primul album de Crăciun din cariera sa, ”Everyday is Christmas”. Discul conține piese originale, compuse de Sia si Greg Kurstin.

Albumul include single-ul “Santa’s Coming For Us”, cântece festive ca “Ho Ho Ho”, “Candy Cane Lane” și “Puppies Are Forever”, dar și balade, precum “Underneath The Christmas Lights”, “Snowman” și “Snowflake”.

Noul album "Everyday Is Christmas" va fi lansat prin Atlantic Records, casa de discuri cu care Sia a semnat de curând, spre încântarea CEO-ului Craig Kallman:

”Sia este un artist care apare o dată la o generație. Este o interpretă și o compozitoare extraordinară, este revoluționară în felul ei de a aborda arta și de a o expune pe scenă, videoclipurile ei sunt inovative - tot ceea ce face vine dintr-o adâncă și inepuizabilă resursă de inspirație și imaginație. Sia este unul dintre acei puțini artiști care își construiesc un univers muizical singular, nemărginit.”

Tracklist “Everyday is Christmas” - Sia:

Santa's Coming For Us Candy Cane Lane Snowman Snowflake Ho Ho Ho Puppies Are Forever Sunshine Underneath The Mistletoe Everyday is Christmas Underneath The Christmas Lights

Sia este implicată în prezent în mai multe proiecte, printre care se numără primul film, pe care îl va regiza chiar ea, colaborarea cu Zayn pentru hitul “Dusk Til Dawn” și dublarea vocii personajului Songbird Serenae în “My Little Pony: The Movie”, alături de Emily Blunt, Zoe Saldana și Kristin Chenoweth.

Sia Furler are în palmares atât hituri solo – ”Cheap Thrills”, ”Chandelier” – cât și piese de succes compuse pentru artiști precum Christina Aguilera, Eminem, David Guetta, Flo Rida, Afrojack, Jennifer Lopez, Shakira, Rihanna, Kylie Minogue, Leona Lewis, Katy Perry, Britney Spears, Jessie J și Celine Dion. Artista de origine australiană a compus împreună cu David Guetta piesa „Titanium„, ce a ocupat poziții foarte bune în Billboard Hot 100, colaborând, de asemenea cu Flo Rida pentru piesa „Wild Ones„, ce a ajuns hit la nivel internațional.

”Cheap Thrills” a fost prima piesă cu care Sia a reușit să urce pe prima poziție a topului american Billboard Hot 100. Această realizare a venit pentru artista australiană la vârsta de 4o de ani și după mai bine de 16 ani de carieră.

În 2016, Sia a concertat pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 17 august 2016, în Piața Constituției, și a făcut parte din turneul mondial de promovare a albumului ”This is Acting”. (Vezi poze de la primul concert Sia în România)