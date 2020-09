Îndrăgitul artist a revenit în atenția publicului cu un nou single. "Cel Din Oglindă" urmează o direcție ușor diferită față de cum ne-a obișnuit The Motans. Deși există în continuare un fundal de muzică pop/electro, noua piesă conține și ușoare influențe trap. Sound-ul fresh abordat de The Motans îmbracă frumos mesajul melodiei. "Cel Din Oglindă" vorbește despre tine, tu, cel care te-ai ridicat de câte ori ai căzut, cel care ai fost lângă tine mereu, cel care ai ținut cu dinții de visurile tale și te-ai luptat să le îndeplinești.

"<<Cel din Oglindă>> e prima piesă din EP-ul "Dark Side of the Cookie" care va fi lansat treptat în paralel cu cel de-al treilea album <<Great Expectations>>. E o piesă despre cel pe care l-am văzut în fiecare dimineață în oglindă pe parcursul a 31 de ani. E despre unele gânduri care m-au ajutat în viață, despre aspirații și visuri, reușite și dezamăgiri, prejudecățile celor din jur și dragostea celor dragi, despre drumul pe care l-am ales, despre prieteni, principii și curajul de a merge înainte și, nu în ultimul rând, despre rădăcinile pe care le am și cu care mă mândresc.", a declarat The Motans.

Piesa "Cel Din Oglindă" este însoțită de un videoclip regizat de Bogdan Păun și ilustrează perfect versurile melodiei. Imaginea din oglindă poți fi tu de acum, poți fi tu din viitor, omul care vrei să devii sau poate fi reprezentarea unui supra-eu, care este prezent în permanență.

The Motans este Denis, un tânăr din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim. Prima piesă lansată a fost "Versus". Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend", dar și una dintre cele mai îndrăgite piese ale verii "August", au propulsat The Motans printre numele cele mai apreciate ale industriei muzicale din România.

The Motans a lansat pe 7 martie 2018 albumul de debut "My Gorgeous Drama Queens". Printre piesele incluse pe disc se numără "August", "Nota de plată", "Versus", "Drama Queen", "Friend Zone", "1000RPM" sau "Weekend".

Luna trecută, The Motans a lansat cel de-al doilea album din cariera sa, "My Rhythm & Soul". Materialul discografic include 12 piese compuse de artist.