Taylor Swift a făcut valuri cu piesa "The Man" lansată la începutul acestei luni. Este o piesă care subliniază tot ce e în neregulă cu societatea patriarhală şi cu arhetipul masculin alpha. Pentru a împinge în faţă mesajul, artista s-a deghizat în bărbat în cel mai nou videoclip al său. Taylor arată convingător ca un bărbat la costum, un "lup de pe Wall Street", care stă cu picioarele desfăcute la metrou şi fumează trabuc spre nemulţumirea pasagerilor.

Este şeful enervant de la birou, urinează la metrou din picioare şi reprezintă clişeul bărbatului nesimţit, care îşi potriveşte mereu ceasul de aur şi îi deranjează pe cei din jur. Odată terminat scenariul cu omul la costum trecem la faza a doua a clipului. Aici avem clar o reprezentare a lui Leonardo DiCaprio, citat şi în versuri, ca fiind mereu pe yacht la Saint Tropez cu fotomodele. Protagonistul îşi face freza cu şampanie şi este înconjurat de modele care îi zâmbesc.

A treia ipostază din "The Man" este cea de tătic al unei fete mici, care nu ştie să fie un tată bun, dar care foloseşte plodul ca scuză pentru a agăţa. Se lasă apoi cu o petrecere a burlacilor în care revenim la eroul de pe Wall Street. Metafora cu "got balls" e reprezentată şi vizual la o partidă de tenis, pentru ca la final să apară arhetipul Hugh Hefner: octogenarul căsătorit cu o puştoaică.

Videoclipul lui Taylor Swift a strâns peste 3.5 milioane de vizualizări în 8 ore de la lansare. Debutul pe 27 februarie este important, pentru că pe această dată în 1922 Curtea Supremă din SUA a acordat femeilor dreptul la vot. Există şi o aluzie la amendatmentul 19 din Constituţia SUA prin acele 19 mâini care bat palma cu Taylor în clip. Apare şi un poster pentru un spinoff de documentar al lui Taylor de pe Netflix, "Miss Americana", doar că numele regizorului este schimbat din Lana Wilson în Larry Wilson.

Taylor Swift a luat poziţie politică la începutul acestui an prin lansarea piesei "Only The Young", aluzie la cei tineri care vor vota prima oară la alegerile din SUA în acest an.