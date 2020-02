Lyric Video: Taylor Swift - The Man

Taylor Swift cântă în "The Man" despre faptul că dacă ar fi bărbat ar fi THE MAN, masculul alpha absolut. Este al doilea single cu mesaj social şi politic din ultima săptămână, după "Only the Young". Acea melodie provine din documentarul "Miss Americana" al artistei, lansat recent pe Netflix. De această dată nu se mai face referire la puterea de vot a tinerilor, ci la lipsa de egalitate dintre femei şi bărbaţi. Piesa este mult mai catchy, fredonabilă şi împuterniceşte doamnele, domnişoarele care au avut vreodată deciziile puse la îndoială doar din cauza sexului lor.

Muziciana are versuri mai profunde decât ai crede la prima vedere auzind negativul jucăuş şi pozitiv. Nu se fereşte să cânte despre Leo (DiCaprio?) în Saint Tropez şi dorinţa masculină de a avea "bitches and models". Taylor abordează şi eterna problemă a faptului că femeia trebuie să muncească de 2-3 ori mai mult pentru aceleaşi rezultate ca un bărbat. Cei care au urmărit videoclipul cu versuri au remarcat şi imaginea masculinizată a arhetipului feminin: nu are curbe exagerate, un piept mare şi faţa este similară cu a unui bărbat.

Vedem şi o secvenţă în care personajul feminin escaladează o scară sisifică a ierarhiei sociale, lucru mai greu de făcut ca femeie. Peisajul este unul labirintic şi aminteşte de creaţiile lui M.C. Escher şi jocul Monument Valley. Mi se pare interesantă şi concluzia lui Taylor din versuri şi anume că o femeie care flutură dolari şi opulenţă este o "bitch", dar un bărbat care îşi arată milioanele de dolari este un "baller". În ultimii ani Tay-Tay a găsit un imn pentru toţi cei marginalizaţi.

"You Need to Calm Down" a fost un imn LGBTQ, iar "Only the Young" este un mesaj legat de alegerile de la toamnă din SUA. Face referire la tinerii care abia au împlinit 18 ani şi pot schimba lumea cu votul lor. Muziciana a mai cântat părţi din "The Man" Live inclusiv la American Music Awards 2019, dar pe atunci a fost considerată o reacţie la scandalul cu Scooter Braun şi Big Machine Records. O secţiune din piesă s-a auzit şi la Globurile de Aur 2020.