Videoclipul "ME!" a adunat aproape 100 de milioane de vizualizări în 4 zile, stabilind un nou record pe YouTube. Clipul a fost regizat de către Dave Meyers şi Taylor Swift şi îi are ca protagonişti pe artistă, dar şi pe Brendon Urie de la Panic! At the Disco. Acest single este primul de pe un viitor album, iar Taylor a menţionat într-un comentariu pe YouTube că atât titlul noului LP, cât şi titlul celui de-al doilea single sunt easter egg-uri în video. "Lover" este unul dintre ele.

Artista apare cu imaginea unei prinţese, care are o ceartă cu iubitul său şi îi răspunde cu clasica replică "niciodată nu vei mai găsi una ca mine". Ce urmează este o sesiune de dans pe străzi, cu o coregrafie perfectă. Nici "iubitul" Brendon nu se lasă mai prejos, plutind prin oraş cu o umbrelă şi etalând un costum cel puţin la fel de colorat precum outfit-ul lui Taylor.

Videoclipul este un festin vizual care aminteşte de "Alice in Wonderland". Avem unicorni, zâne, dansuri şi costume din anii '70, fântâni roz, curcubee şi momente de show care fac "Marele Gatsby" să pară o producţie Broadway cu buget redus. "ME!" este o piesă pop foarte catchy, care va suna grozav live, pretându-se pentru momente de fredonat din partea publicului şi având şi o porţiune interesantă de tobe, care poate fi prelungită de un toboşar priceput.

Înainte de lansarea melodiei, Taylor a postat timp de 2 săptămâni numeroase indicii criptice şi o numărătoare inversă. Marele record stabilit de Taylor Swift pe YouTube a venit în doar 24 de ore după a debutat piesa. Astfel, cu 65.2 milioane de vizualizări în doar o zi, Taylor deţine acum recordul pentru cea mai vizionată artistă solo pe YouTube în 24 de ore de la debutul unui clip.

Cât despre mesajul transmis de această creaţie muzicală, cântăreaţa americană a dorit să sărbătorească unicitatea fiecărei persoane şi modul în care o etalează. Taylor vrea ca prin acest hit catchy să facă fiecare ascultător să se simtă mai bine cu propria persoană. La final de 2018 artista a semnat cu o nouă casă de discuri, Universal Music Group. Viitorul album ar trebui să debuteze prin intermediul acestui label.

Brendon Urie a lansat piese atât sub nume propriu, cât şi prin Panic! At the Disco în ultimii ani. În 2018 am putut asculta single-urile "High Hopes" şi "Hey Look Ma, I Made It", ambele cu videoclipuri melodramatice şi ceva ironie.