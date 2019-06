Ce este interesant la videoclipul "You Need to Calm Down" este adevărata sa semnificaţie. Iniţial piesa părea un răspuns pentru toţi haterii de pe Internet, dar de fapt propune un mesaj de toleranţă la adresa comunităţii LGBTQ. Suntem de altfel în Pride Month. Ne dăm seama de dorinţa lui Taylor ca această piesă să devină imn LGBTQ prin abundenţa de steaguri şi haine colorate în celebrul curcubeu, dar şi personalităţi care subliniază diversitatea promovată de single.

Haterii şi trollii sunt aici prezentaţi ca rednecks cu părul vâlvoi, care protestează cu pancarte pe care scrie "Adam + Eva". Peste 20 de celebrităţi apar în acest videoclip, primul fiind Dexter Mayfield, un fotomodel plus size care îşi unge trupul cu ulei. El a apărut şi în videoclipul lui Katy Perry "Swish Swish", care în mod ironic a fost considerat un atac la Taylor Swift.

Hannah Hart este de asemenea prezentă, un bucătar şef din spatele seriei YouTube "My Drunk Kitchen", reprezentând iubirea dintre două femei. Celebra Laverne Cox, actor transgender care face senzaţie în serialul "Orange Is The New Black" are de asemnea un cameo. Cântăreaţa Ciara preia rolul de pastor, care îi căsătoreşte pe Jesse Tyler Ferguson din "Modern Family" şi Justin Mikita.

Poate cea mai inedită apariţie este un duet: Adam Lamberg îi face un tatuaj lui Ellen DeGeneres, imprimându-i mesajul "Cruel Summer" pe antebraţ. Fanii lui Taylor au dedus deja că aceasta ar putea fi o piesă de pe viitorul LP al artistei. Nu putea lipsi RuPaul, gazda emisiunii "Drag Race", care apare purtând o coroană, exact când se aud versurile "toţi avem coroane, e cazul să vă calmaţi".

Şi cea mai mare surpriză este chiar Katy Perry, care apare într-un costum de hamburger pentru a încheia disputa cu Taylor Swift odată pentru totdeauna, printr-o îmbrăţişare. Cireaşă de pe tort este chiar Ryan Reynolds, aka Deadpool, aka Detective Pikachu mai nou. El este el care picta tot acest peisaj diafan.

Cromatica bogată, mesajul pozitiv şi cantitatea uriaşă de staruri vor face din acest clip unul care stabileşte recorduri de vizualizări, cu siguranţă.