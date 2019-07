Lyric Video: Taylor Swift - The Archer

"The Archer" este al treilea single extras de pe viitorul album Taylor Swift, "Lover". Acesta va sosi în format fizic, dar şi pe platformele digitale pe 23 august. Noua piesă sună ca un track nostalgic al anilor '80, care ar ajunge lejer în serialele "Black Mirror" sau "Stranger Things". Aminteşte puţin de Robyn, dar cântat cu mai puţin patos şi cu mai multă visare şi melancolie.

Criticii muzicali şi fanii au numit această melodie drept una dintre cele mai interesante ale lui Taylor Swift. Este compusă alturi de Jack Antonoff şi invocă nostalgii ale relaţiilor trecute, ale greşelilor şi drumurilor ce ar fi putut fi diferite. Se aude la after party, la răsărit de soare şi pe genericul de final al unei producţii romantice.

Fanii au început deja să disece versurile, încercând să afle cine este "arcaşul" şi dacă este o aluzie la zodia Săgetător. Nu lipsesc nici comparaţii cu Cyndi Lauper şi "Time After Time" sau "Drive" de la The Cars în comentariile de pe YouTube. Noul single a primit un teaser în ultimul clip al artistei, în care cântăreaţa Hayley Kiyoko apare trăgând cu un arc cu săgeţi la o ţintă cu un 5 uriaş pe ea. Swift a pornit şi o colecţie de produse "track five", ce include pulovere şi haine.

A trecut puţin peste o lună de când muziciana a lansat videoclipul viral pentru piesa "You Need to Calm Down". A fost plin de cameo-uri de celebrităţi din lumea LGBTQ şi a semnalat în sfârşit împăcarea cu Katy Perry. Taylor apare în clip îmbrăcată în cartofi McDonald's şi se ia în braţe cu Katy în costum de hamburger. Nu se poate un simbol de steag alb mai clar de atât.

Taylor a semnat cu o nouă casă de discuri la final de 2018, Universal Media Group (UMG) şi a început anul cu o colaborare cu Brendon Urie de la Panic! At the Disco pe piesa "ME!". Au urmat premii la Billboard Music Awards 2019 şi un interviu cu întrebări incomode despre copii.