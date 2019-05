La doar 20 de ani, Shawn Mendes are trei albume de studio lansate, trei turnee internaționale și numeroase premii la activ. Popularitatea lui crește pe zi ce trece în rândul tinerilor iar vocea și mesajele sale simple draguțe aduc zâmbete pe chipurile ascultătorilor.

Noul videoclip pentru piesa "If I Can't Have You" nu are nici el nevoie de ceva mai complicat de simpla prezență a cântărețului care cântă cu zâmbetul pe buze și se plimbă printre decoruri. Microfonul, pianul și iubita sunt punctele de interes principale, iar spre finalul clipului se adaugă și dinamismul unui cor gospel pe fundal.

Piesa "If I Can't Have You" a fost compusă de Shawn cu inspirație dată de trupa 1975 și albumul lor "A Brief Inquiry Into Online Relationships". Shawn Mendes declară într-un Q&A din Stockholm că fusese obsedat de acel album la momentul în care a compus piesa.

Lansarea acestui nou single nu este o pregătire pentru un nou album, cel mai recent material discografic lansat în 2018 fiind încă proaspăt. Pe 4 mai publicul american a avut ocazia să îl asculte pe Shawn Mendes cântând piesa "If I Can't Have You" în direct la Saturday Night Live.